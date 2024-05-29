¡°¶«Áú½Ä ÀÀ±Þ½Ç ¿î¿µ, ¾ðÁ¦±îÁö ¹öÆ¿Áö Àå´ã ¸øÇØ¡±

¡°Áö³ 3¿ù ±¹¹ÎÀÏº¸¿Í ÀÎÅÍºä ¶§´Â ¡®ÀÀ±Þ½ÇÀ» ³¡±îÁö ÁöÅ°°Ú´Ù¡¯°í Çß´Âµ¥, ±× ¶§´Â ÀÇ·á °ø¹é »çÅÂ°¡ ÀÌ·¸°Ô ¿À·¡ °¥ ÁÙ ¸ô¶ú´Ù. ¾ðÁ¦±îÁö ¶«Áú½ÄÀ¸·Î ¹öÆ¿ ¼ö ÀÖÀ»Áö ¸ð¸£°Ú°í ´õ ¾ÇÈÇÏ¸é ÀÀ±Þ½ÇÀ» Æ÷±âÇÏ´Â »óÈ²ÀÌ ¿Ã ¼öµµ ÀÖ´Ù.¡±
´ëÇÑÀÀ±ÞÀÇÇÐÈ¸ ±èÀÎº´ ÀÌ»çÀå(ÇÑ¾ç´ë ¸íÁöº´¿ø ÀÀ±ÞÀÇÇÐ°ú ±³¼ö)Àº 29ÀÏ ÇÑ±¹ÀÇÇÐ¹ÙÀÌ¿À±âÀÚÇùÈ¸°¡ ÁÖÃÖÇÑ ¹Ìµð¾î¾ÆÄ«µ¥¹Ì ÃÊÃ» °¿¬¿¡¼ ÀÌ °°ÀÌ ¸»Çß´Ù.
±è ÀÌ»çÀåÀº Áö³ 3¿ù 20ÀÚ ±¹¹ÎÀÏº¸¿Í ÀÎÅÍºä ±â»ç¿¡¼ ¡°Àü°øÀÇµéÀÇ Áý´Ü ÀÌÅ» ÇÑ ´ÞÀÌ Áö³µÁö¸¸ ÇÑ ÀÀ±Þ¼¾ÅÍ´ç 1~2¸íÀÇ Àü¹®ÀÇ°¡ ¹öÆ¼°í ÀÖ´Â ´öºÐ¿¡ ¾ÆÁ÷±îÁö´Â ÀÀ±ÞÀÇ·á¼¾ÅÍ°¡ ÀÛµ¿ÇÏ°í ÀÖ´Ù¡±¸é¼ ¡°ÀÀ±ÞÀÇÇÐ°ú Àü¹®ÀÇµéÀº ¸¶Áö¸·±îÁö È¯ÀÚµé °ç¿¡¼ ÀÀ±Þ½ÇÀ» ÁöÅ°°Ú´Ù¡±°í ¹àÇû¾ú´Ù.
±è ÀÌ»çÀåÀº ÇÏÁö¸¸ ¡° ¡®Àü°øÀÇ ¾ø´Â ÀÀ±Þ½Ç¡¯ 100ÀÏÀ» ¸ÂÀº ÇöÀç, Á¤ºÎ´Â ºñ»óÁø·áÃ¼Á¦ À¯Áö·Î ´ëÇüº´¿ø Áø·á³ª ÀÀ±Þ½ÇÀÌ Å« ¹®Á¦ ¾øÀÌ ¿î¿µµÇ°í ÀÖ´Ù°í ÇÏÁö¸¸, ÇöÀå¿¡¼´Â ÀÀ±Þ½ÇÀ» Á¦´ë·Î ¿î¿µÇÏ´Â °÷ÀÌ °ÅÀÇ ¾ø´Ù¡±°í ÀüÇß´Ù. ±×´Â ¡°±×³¯ ±×³¯ ¡®¹èÈÄ Áø·á¡¯°¡ °¡´ÉÇÑ È¯ÀÚ¸¸ ¹Þ°í ÀÖ´Ù. ¾Æ¿¹ ÀÀ±Þ½Ç ¿î¿µÀ» ¾ÈÇÏ°Ú´Ù´Â ºÐÀ§±âµµ ÀÖ´Ù¡±¸ç ¡°Á¤ºÎµµ ÇöÀåÀÇ ÀÌ·± »óÈ² µ¥ÀÌÅÍ¸¦ ´Ù °®°í ÀÖÁö¸¸ °ø°³ÇÏÁö ¾Ê´Â´Ù¡±°í Çß´Ù.
Àü°øÀÇµéÀÇ ºÎÀç¿¡µµ 24½Ã°£ °¡µ¿À» ¸ØÃâ ¼ö ¾ø´Â ÀÀ±Þ½ÇÀº ³²¾ÆÀÖ´Â ±³¼ö¿Í ÀüÀÓÀÇ µîÀ» ÃÑµ¿¿øÇØ °Ü¿ì ¹öÆ¼°í ÀÖ´Ù´Â °Ô ±è ÀÌ»çÀåÀÇ ¼³¸íÀÌ´Ù. ±×´Â ¡°ÀÎ·ÂÀ» °¥¾Æ ³Ö°í ÀÖ´Ù¡±°í Ç¥ÇöÇß´Ù.
Á¤ºÎ°¡ ÀÀ±ÞÀÇ·á ÁøÂû·á 2¹è ÀÎ»ó(6¸¸2000¿ø¡æ12¸¸¿ø), °æÁõ È¯ÀÚ È¸¼Û·á 15¸¸¿ø Áö±Þ, ÁßÁõ ÀÀ±ÞÈ¯ÀÚ ¼ö°¡ ÀÎ»ó µî ÀÀ±Þ¼¾ÅÍ Áö¿øÀ» ´Ã·ÈÁö¸¸ Àü°øÀÇ°¡ ºüÁø ÀÀ±Þ½Ç »óÈ²À» °³¼±ÇÏ±â¿£ ¿ªºÎÁ·ÀÌ´Ù. Áø·áÁö¿ø ÀÎ·Â(PA)ÀÌ³ª ±ºÀÇ°ü¡¤°øº¸ÀÇ Áö¿øÀº º°·Î µµ¿òÀÌ µÇÁö ¾Ê´Â´Ù°í ±è ÀÌ»çÀåÀº ¼³¸íÇß´Ù.
ÇÐÈ¸°¡ ÀÀ±ÞÀÇÇÐ°ú Àü°øÀÇ ¼ö·Ã º´¿ø 59°÷ÀÇ ¼ö·Ã °úÀå(¼öµµ±Ç 35¸í, ºñ¼öµµ±Ç 24¸í) ´ë»óÀ¸·Î ÃÖ±Ù ¼³¹® Á¶»çÇÑ °á°ú ¸ðµç º´¿øÀÌ Àü°øÀÇ ÀÌÅ» ÈÄ ÀÀ±Þ½Ç ¿î¿µ¿¡ ¾î·Á¿òÀ» °Þ°í ÀÖ¾ú´Ù.
Àü°øÀÇµéÀÇ ºÎÀç·Î ÀÀ±ÞÀÇÇÐ°ú Àü¹®ÀÇµé(ÀüÀÓÀÇ¡¤±³¼ö)ÀÌ ´çÁ÷°ú Áø·á¿¡ ¸ðµÎ ÅõÀÔµÇ´Ù º¸´Ï ÁÖ°£ ±Ù¹« ÀÎ·ÂÀº 5.4¸í¿¡¼ 1.8¸íÀ¸·Î 3ºÐÀÇ 1Åä¸· ³µ´Ù. ¾ß°£ ±Ù¹« ÀÎ·Âµµ 4.7¸í¿¡¼ 1.6¸íÀ¸·Î ÁÙ¾ú´Ù. 24½Ã°£ 2±³´ë ¶Ç´Â 3±³´ë·Î µ¹¾Æ°¡´Â ÀÀ±Þ½Ç ±Ù¹«¿Í ´çÁ÷ µîÀ» Àü°øÀÇ ¾øÀÌ Àü¹®ÀÇµéÀÌ µµ¸Ã´Ù º¸´Ï ±Ù¹«ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ÀÎ·ÂÀº ÁÙ¾îµé ¼ö¹Û¿¡ ¾ø´Ù´Â °ÍÀÌ´Ù. ±è ÀÌ»çÀåÀº ¡°ÁÖ°£ ±Ù¹« ÀÎ¿øÀÌ 2¸í ÀÌ³»·Î ¶³¾îÁö¸é È¯ÀÚ°¡ ¿Íµµ Á¤»óÀûÀ¸·Î º¼ ¼ö ÀÖ´Â »óÈ²ÀÌ ¾Æ´Ï´Ù. Áö±Ý ÀÀ±Þ½ÇÀº Á¤»óÀûÀ¸·Î µ¹¾Æ°¥ ¼ö°¡ ¾ø´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
±è ÀÌ»çÀå¿¡ µû¸£¸é ¾ð·ÐÀ» ÅëÇØ µå·¯³ªÁö ¾Ê¾ÒÀ» »Ó, Áö¿ª¿¡¼ ¼¿ï µî ¼öµµ±ÇÀ¸·Î ÀÀ±Þ È¯ÀÚ Àü¿øÀÌ ¾Ï¾Ï¸®¿¡ ±²ÀåÈ÷ ¸¹ÀÌ ¹ß»ýÇÏ°í ÀÖ´Ù°í ÇÑ´Ù. ±×´Â ¡°³»°¡ ¼ÓÇÑ º´¿ø¿¡µµ ¸çÄ¥ Àü °æ»óµµ ÇÔ¾ç, °¿øµµ ¼ÓÃÊ µî¿¡¼ Åõ¼® È¯ÀÚ, ½É±Ù°æ»ö È¯ÀÚÀÇ Àü¿ø ÀÇ·Ú°¡ ¿Ô´Ù. ¿ÀÇÂµÇÁö ¾ÊÀ»»Ó Å¸Áö¿¡¼ ÁßÁõ È¯ÀÚÀÇ Àü¿øÀÌ ±²ÀåÈ÷ ¸¹ÀÌ ¿À°í ÀÖ´Ù¡±°í ÀüÇß´Ù.
Áö³´Þ 16ÀÏºÎÅÍ ÀÌ´Þ 15ÀÏ±îÁö ÇÑ´Þ°£ ÀÀ±Þ½Ç ³»¿ø È¯ÀÚ´Â 11¸¸7000¸íÀ¸·Î, Áö³ÇØ µ¿±â ´ëºñ 75% ¼öÁØÀ¸·Î ¶³¾îÁ³´Ù. ÇÏÁö¸¸ ÀÌ ±â°£ ÀÀ±Þ½Ç¿¡ ¹æ¹®ÇÑ ÁßÁõ È¯ÀÚ´Â 9000¸íÀ¸·Î, Áö³ÇØ °°Àº ±â°£(9300¸í)ÀÇ 98% ¼öÁØ¿¡ ´ÞÇØ Å« Â÷ÀÌ°¡ ¾ø¾ú´Ù.
¼³¹® °á°ú ÀÌ¹ø »çÅÂ·Î ÀÀ±ÞÀÇÇÐ°ú Àü¹®ÀÇµéÀÌ Ã¼°¨ÇÏ´Â ÁßÁõ È¯ÀÚ °¨¼ÒÀ²Àº 3.8% Á¤µµ¿´´Ù. ³»¿ø È¯ÀÚ °¨¼ÒÀ²(30%)º¸´Ù ÈÎ¾À ³·¾Ò´Ù.
±è ÀÌ»çÀåÀº ¡°ÀÀ±ÞÀÇÇÐ°ú Àü¹®ÀÇµéÀÌ ºÎÁ·ÇÑ ÀÎ·Â¿¡µµ ¿Â¸öÀ¸·Î ÁßÁõ È¯ÀÚ ÀÀ±Þ Áø·á¸¦ °£½ÅÈ÷ À¯ÁöÇÏ°í ÀÖ´Ù. ´Ù¸¸ ¾ðÁ¦±îÁö ¹öÆ¿ ¼ö ÀÖÀ»Áö´Â Àå´ãÇÏÁö ¸øÇÑ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
±×´Â ¡°Á¤ºÎ°¡ ¸»ÇÏ´Â ÀÇ·á °³ÇõÀÇ °Å´ë ´ã·ÐÀÌ³ª Å« ¹æÇâÀº ¸ÂÁö¸¸, Áö±Ý ´çÀåÀÇ Çö½Ç¿¡¼ ¾ðÁ¦±îÁö °ßµô ¼ö ÀÖÀ»Áö ¸ð¸£°Ú´Ù. Á¤»óÈ¿¡ ´ëÇÑ ±â¾àÀÌ ¾ø´Â°Ô °¡Àå Å« ¹®Á¦¡±¶ó°í ÁöÀûÇß´Ù. ÀÌ¾î ¡°³¡±îÁö ÀÀ±Þ½ÇÀ» ÁöÅ°°Ú´Ù´Â ¸¶À½ÀÌÁö¸¸, »óÈ²ÀÌ ´õ ¾ÇÈÇÏ¸é ÀÚÄ© ÀÀ±Þ½ÇÀ» Æ÷±âÇØ¾ß ÇÏ´Â »óÈ²ÀÌ ¿ÃÁöµµ ¸ð¸¥´Ù. ´Ü, ¾ÆÁ÷ °Å±â±îÁø »ý°¢ÇÏ°í ÀÖÁö ¾Ê´Ù¡±°í Çß´Ù.
±è ÀÌ»çÀåÀº ¡°ÇöÀç ÀÇ»ç·Î¼ °¡Àå Å©°Ô ´À³¢°í ÀÖ´Â °ÍÀº »ó½Ç°¨, °øÇãÇÔ, ³ª¾àÇÔÀÌ´Ù. Á¤ºÎ´Â Àü°øÀÇ¸¦ ¸¸³ª¼ º¹±Í¸¦ ¼³µæÇÏ¶ó ÇÏ´Âµ¥, ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ÀÏÀÌ ¾ø´Ù¡±°í Èûµç ½ÉÁ¤À» Åä·ÎÇß´Ù.
¹ÎÅÂ¿ø ÀÇÇÐÀü¹®±âÀÚ twmin@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö