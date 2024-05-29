´ë±¸½Ã±³À°Ã», ºÎ»ê¡¤ÃæºÏ¡¤°æºÏ±³À°Ã»°ú IB µµÀÔ MOU

´ë±¸½Ã±³À°Ã»Àº 29ÀÏ Àü³² ¿©¼ö½Ã¿¡¼ ºÎ»ê¡¤ÃæºÏ¡¤°æºÏ±³À°Ã»°ú ¡®2024³â ±¹Á¦ ¹ÙÄ®·Î·¹¾Æ(IB) ÇÁ·Î±×·¥ µµÀÔ¡¤¿î¿µ¿¡ ´ëÇÑ ¾÷¹«Çù¾à(MOU)¡¯À» Ã¼°áÇß´Ù.
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GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö