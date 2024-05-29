°æ±âµµ, °í¾ç~ÀÇÁ¤ºÎ µî ±¤¿ª°ø°ø¹ö½º 6°³ ³ë¼± ½Å¼³

°æ±âµµ´Â °í¾ç½Ã ´ëÈµ¿°ú ÀÇÁ¤ºÎ½Ã ½Å°îµ¿À» ¿¬°áÇÏ´Â ³ë¼± µî ±¤¿ª°ø°ø¹ö½º 6°³ ³ë¼±À» ½Å¼³ÇÏ°í ¼øÂ÷ÀûÀ¸·Î ¿îÇàÀ» ½ÃÀÛÇÑ´Ù°í 29ÀÏ ¹àÇû´Ù.
6¿ù 1ÀÏ ¿îÇà°³½Ã ÇÏ´Â 4°³ ³ë¼±Àº ¡ã°í¾ç½Ã ´ëÈµ¿~°æ±âµµÃ»ºÏºÎÃ»»ç(3800¹ø) ¡ã½ÃÈï½Ã Á¤¿Õµ¿~ÆÇ±³Á¦2Å×Å©³ë¹ë¸®(3402¹ø), ½ÃÈï´É°î¿ª~ÆÇ±³Á¦2Å×Å©³ë¹ë¸®½ÃÈï½Ã(3302¹ø), »ï¹Ì½ÃÀå~ÆÇ±³Á¦2Å×Å©³ë¹ë¸®(3202¹ø) µîÀÌ´Ù.
7¿ù Áß ¿îÇà°³½Ã ÇÏ´Â 2°³ ³ë¼±Àº ¡ã¼ö¿ø½Ã ¼ö¿øÅÍ¹Ì³Î~°í¾çÅÍ¹Ì³Î(8450¹ø) ¡ã½ÃÈï½Ã Á¤¿Õµ¿~¼®¼ö¿ª(3401¹ø)ÀÌ´Ù.
°æ±âµµ ±¤¿ª°ø°ø¹ö½º´Â ¿µ±¸¸éÇã·Î ¿î¿µÇÏ´Â ¹Î¿µÁ¦¿Í ´Þ¸® ¹ö½º ³ë¼±À» °ø°øÀÌ ¼ÒÀ¯ÇÏ°í °æÀïÀÔÂûÀ» ÅëÇØ ¼±Á¤µÈ ¿î¼Û»ç¾÷ÀÚ¿¡°Ô ÇÑÁ¤¸éÇã¸¦ ºÎ¿©ÇØ ¿î¿µÇÏ´Â Á¦µµ´Ù.
ÀÌ¹ø ½Å±Ô ³ë¼± ¿îÇàÀ¸·Î µµ³» ÁÖ¿ä Áö¿ª °£ÀÇ Á¢±Ù¼ºÀÌ Å©°Ô Çâ»óµÉ °ÍÀ¸·Î ±â´ëµÈ´Ù. Æ¯È÷ ÆÇ±³Á¦2Å×Å©³ë¹ë¸®¸¦ ¿¬°áÇÏ´Â ³ë¼±Àº ÃâÅð±Ù ½Ã°£´ëÀÇ È¥ÀâÀ» ÁÙÀÏ °ÍÀ¸·Î µµ´Â Àü¸ÁÇÏ°í ÀÖ´Ù.
±è»ó¼ö µµ ±³Åë±¹ÀåÀº ¡°ÀÌ¹ø ½Å±Ô ³ë¼± °³ÅëÀ¸·Î °æ±âµµ¹ÎµéÀÇ ±³Åë ÆíÀÇ°¡ Å©°Ô Çâ»óµÉ °Í¡±ÀÌ¶ó¸ç ¡°¾ÕÀ¸·Îµµ Áö¼ÓÀûÀ¸·Î ´ëÁß±³Åë ³ë¼±À» È®ÃæÇØ ³ª°¡°Ú´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
ÀÇÁ¤ºÎ=¹ÚÀç±¸ ±âÀÚ park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö