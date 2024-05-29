ÀÌÀ±°æ ¼Ò³ë¹ÙÄÚ¸®¾Æ ´ëÇ¥ ¡°ÅäÅ» Ã»°¢ ¼Ö·ç¼Ç ±â¾÷ ÀÔÁö ´ÙÁú °Í¡±

Ã»°¢ ÄÉ¾î ¼Ö·ç¼ÇÀ» Á¦°øÇÏ´Â ¼Ò³ë¹Ù±×·ìÀº ½ºÀ§½º¿¡¼ 1947³â ¼³¸³µÈ ÀÌ·¡ ÃÖ½Å Ã»°¢ ¼Ö·ç¼ÇÀ» ¿¬±¸, Á¦Á¶ÇØ ¼±º¸ÀÌ¸ç ¼¼°è 1À§ ÅäÅ» Ã»°¢ ¼Ö·ç¼Ç ±â¾÷À¸·Î¼ ½ÃÀåÀÇ ÀÔÁö¸¦ ´ÙÁö°í ÀÖ´Ù.
±¹³»¿¡¼µµ ¸®µù ºê·£µåÀÎ Æ÷³«(Phonak)À» ÁÖÃàÀ¸·Î, À¯´ÏÆ®·Ð(Unitron), ÇÑ»çÅæ(Hansaton), ¾îµå¹ê½ºµå ¹ÙÀÌ¿À´Ð(AB)ÀÌ È°¹ßÇÑ È°µ¿À» Àü°³ÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç, ÃÖ½Å ±â¼ú°ú ¼º´É, Æí¸®ÇÑ »ç¿ë¼ºÀ» °®Ãá Æ÷³«°ú À¯´ÏÆ®·ÐÀº ±¹³» ³Ã» ¼ÒºñÀÚµéÀÌ ½Å·ÚÇÏ´Â ºê·£µå·Î ÀÚ¸®¸Å±èÇÏ°í ÀÖ´Ù.
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ÀÌ ¿Ü¿¡µµ Ã»°¢ Àü¹® ¸®Å×ÀÏ ºÐ¾ß Á¦Ç°ÀÎ ¿Àµð¿À³ë¹Ù(AudioNova) µî ±Û·Î¹ú Ã»°¢ÄÉ¾î ¶óÀÎ°ú ÇÔ²² Á¨ÇÏÀÌÀú(Sennheiser) ¼ÒºñÀÚ IT°¡Àü Á¦Ç° ºê·£µå¸¦ º¸À¯ÇÏ°í ÀÖ´Ù.
°í°´ÀÇ ´Ù¾çÇÑ ´ÏÁî¸¦ ¸¸Á·½ÃÅ°´Â º¸Ã»±â¡¤Ã»°¢ º¸Á¶ ±â±â¸¦ ¼±º¸ÀÌ´Â ¼Ò³ë¹ÙÄÚ¸®¾ÆÀÇ ÀÌÀ±°æ ´ëÇ¥¸¦ ¸¸³ª ÀÌ¾ß±â¸¦ µé¾îºÃ´Ù.
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¡°±Û·Î¹ú ÅäÅ»Ã»°¢¼Ö·ç¼Ç ¸®µù ±â¾÷ÀÎ ¼Ò³ë¹Ù±×·ìÀÇ ÇÑ±¹Áö»ç·Î½á Ã·´Ü±â¼úÀ» ¹ÙÅÁÀ¸·Î Ã»°¢ ¼Ö·ç¼Ç ºÐ¾ß¿¡¼ ÃÖ°í ±â¾÷À¸·Î °è¼Ó ³ª¾Æ°¡´Â °ÍÀÌ´Ù. ±×·¯±â À§ÇØ¼´Â º¸Ã»±â »ç¿ëÀÚÀÇ ¸¸Á·°ú ÆíÀÇ¼ºÀÌ °í·ÁµÈ µ¶º¸ÀûÀÎ Á¦Ç°°ú °í°´°ú ¼ÒºñÀÚ(È¯ÀÚ)¸¦ À§ÇÑ ¼ºñ½º¸¦ Á¦°øÇÏ´Â °ÍÀÌ Áß¿äÇÏ´Ù°í º¸°í ÀÖ´Ù.¡±
¡ã ¼Ò³ë¹ÙÀÇ ESG °æ¿µ Àü·«Àº.
¡°±Û·Î¹ú ¼Ò³ë¹ÙÀÇ HEAR the World ¶ó´Â ºñ¿µ¸® ¹ýÀÎÀ» µÎ°í ESG °¢ ¹æÇâ¿¡¼ ´Ù¾çÇÑ È°µ¿À» ÁøÇà ÁßÀÌ´Ù. °³¹ßµµ»ó±¹ÀÇ Ã»°¢Àü¹®°¡ °³¹ß Áö¿ø, À¯¼Ò¾Æ ³Ã» È¯ÀÚ Áö¿ø, ½Ã´Ï¾î ¸Å´ÏÀú ±×·ìÀÇ ¿©¼º ºñÀ² 40%·Î È®´ë, º»»ç¿¡¼ »ý»êµÇ´Â Á¦Ç°ÀÇ ¿øÀÚÀç»Ó ¾Æ´Ï¶ó Á¦Á¶¼Ò ³» Åº¼ÒÁß¸³ ¿øÄ¢ ¼±Æ÷¿Í Ä£È¯°æ Áß½É Á¦Á¶ °³¼± È°µ¿ µî ´Ù¾çÇÑ È°µ¿ÀÌ ÀÌ·ïÁö°í ÀÖ´Ù. ÇÑ±¹¿¡¼µµ ESG Ä«¿î½½À» 2023³â 6¿ù µµÀÔÇØ Á÷¿ø Áß½ÉÀÇ È°µ¿À» ÀÌ¾î°¡°í ÀÖ´Ù. Àü ¿µ¾÷»ç¿ø¿¡¼ Åº¼Ò ¹èÃâÀÌ ÀûÀº ÇÏÀÌºê¸®µå Â÷·®À» Á¦°øÇÏ°í ÀÖ°í »ç³» ÀçÈ°¿ëÇ° ºÐ¸®¹èÃâ ½ÃÇà, ÅÃ¹è ¹Ú½º Á¶¸³ ¹æ½ÄÀ» º¯°æÇØ ÇÃ¶ó½ºÆ½ Å×ÀÌÇÁ »ç¿ëÀ» ÃÖ¼ÒÈÇÏ°í, Ä£È¯°æ ÀÎÁõ ÀçÁúÀÇ ÅÃ¹è ¹Ú½º·ÎÀÇ ±³Ã¼ µî Ä£È¯°æ¿¡ ÁßÁ¡À» µÎ´Â Á÷¿ø Áß½ÉÀÇ ÀÛÀº È°µ¿ºÎÅÍ ÀÌ·¯ÇÑ ÀÎ½ÄÀ» »çÈ¸¿¡ ÀüÆÄÇÏ°íÀÚ »êÇÐÇù·ÂÀ» ¸ÂÀº ´ëÇÐ±³ Ã»°¢ÇÐ°ú¿Í ¿¬°èÇØ Àü¹®°¡ ¾ç¼º ¹× °æ·Â °³¹ß ±â¿© È°µ¿°ú °°Àº »çÈ¸ ±â¿©È°µ¿À¸·Î ¿¬°èÇØ ÁøÇà ÁßÀÌ´Ù. ¼Ò³ë¹Ù ÄÚ¸®¾Æ´Â ¡®À±°æ ESG Æ÷·³¡¯¿¡¼ À±¸®Àû ±â¾÷À¸·Î¼ÀÇ ´ÙÁü°ú ¼¾àÀ» 2022³âºÎÅÍ Âü¿© ÁøÇàÁßÀÌ´Ù.¡±
¡ã ¸Å³â ÁøÇàÇÏ´Â WHD, IWD, D&I µî Ä·ÆäÀÎÀº.
¡°¿ÃÇØ 3¿ù 3ÀÏ ¡®¼¼°è Ã»°¢ÀÇ ³¯¡¯À» ¸Â¾Æ ¡®±Í¿Í ³Ã»¿¡ ´ëÇÑ Àß¸øµÈ ÀÎ½ÄÀ» Á¦°íÇÏÀÚ(Changing mindset)¶ó´Â ¼¼°è Ã»°¢ÀÇ ³¯ Å×¸¶¸¦ µÇ»õ±â´Â »ç³» WHD Ä·ÆäÀÎÀ» Àü°³ÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù. ¼Ò³ë¹Ù±×·ìÀÇ ÁÖ·Â ºê·£µå Æ÷³«(Phonak)Àº ºñ¿µ¸®´ÜÃ¼ ¡®È÷¾î ´õ ¿ùµå(Hear the world)¡¯ Àç´ÜÀ» ÅëÇØ ³Ã»ÀÎ½Ä ¹× ¿¹¹æÀ» À§ÇÑ ´Ù¾çÇÑ »çÈ¸ °øÇåÈ°µ¿À» Àü°³ÇÏ°í ÀÖ´Ù. Àç´Ü¿¡¼´Â ¾î¸°ÀÌÀÇ Ã»·Âº¸È£¸¦ À§ÇØ 49°³ ±¹°¡¿¡¼ Ã»·Â°Ë»ç, Àü¹® ±³À°, ºÎ¸ð ¹× °¡Á· Áö¿ø µî¿¡ ÃÊÁ¡À» ¸ÂÃç Áö¿øÇÏ°í ÀÖ´Ù. ¶ÇÇÑ ¼Ò³ë¹ÙÄÚ¸®¾Æ´Â ¼Ò³ë¹Ù ³» ¿¸° Á¶Á÷¹®È¿Í Æ÷¿ë¼ºÀ» Àå·ÁÇØ Çï½ºÄÉ¾î Á¦Á¶±â¾÷ Á÷¿øÀ¸·Î¼ ¿ì¸® ½º½º·ÎÀÇ ±âÁØÀ» Áö¼ÓÀûÀ¸·Î ³ô¿©°¡±â À§ÇØ Á÷¿ø Áß½ÉÀÇ D&I Áö¼ÓÀûÀ¸·Î È°µ¿À» Àü°³ÇØ ¿À°í ÀÖ´Ù. ¡®D&I at my team¡¯À» ÅëÇØ ÆÀ°ú Á÷¿øÇü ÀÏ»ó ³»ÀçÈ¸¦ ¸ñÇ¥·Î 2023 Àü ºÎ¼ ¿¸° Á¶Á÷¹®È KPI µµÀÔ, ¿ÜºÎ °»ç ÃÊÃ» D&I Æ÷·³ µî ´Ù¾çÇÑ È°µ¿À» ÅëÇØ ´Ù¼ö Á÷¿øÀÇ Âü¿©¸¦ ÀÌ²ø¾î ³Â´Ù. Áö³ 3¿ù 8ÀÏ ¡®¼¼°è ¿©¼ºÀÇ ³¯¡¯À» ¸Â¾Æ ¼Ò³ë¹Ù ±×·ìÀÇ ¿©¼º ¸®´õ 3¸íÀ» ´ë»óÀ¸·Î ÁøÇàÇÑ ¼Ò³ë¹Ù ±×·ìÀÇ ÆÐ³Î ³íÀÇ¿¡ Âü¼®ÇØ ¸®´õ½Ê, Æ÷¿ë¼º ¹× ´Ù¾ç¼º¿¡ ´ëÇÑ »ý°¢°ú °æÇèÀ» °øÀ¯ÇÏ´Â ½Ã°£À» °¡Á³´Ù.¡±
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¹ÚÀç±¸ ±âÀÚ park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö