ÀÌÀ±°æ ¼Ò³ë¹ÙÄÚ¸®¾Æ ´ëÇ¥ ¡°ÅäÅ» Ã»°¢ ¼Ö·ç¼Ç ±â¾÷ ÀÔÁö ´ÙÁú °Í¡±

이윤경 소노바코리아 대표

청각 케어 솔루션을 제공하는 소노바그룹은 스위스에서 1947년 설립된 이래 최신 청각 솔루션을 연구, 제조해 선보이며 세계 1위 토탈 청각 솔루션 기업으로서 시장의 입지를 다지고 있다.국내에서도 리딩 브랜드인 포낙(Phonak)을 주축으로, 유니트론(Unitron), 한사톤(Hansaton), 어드밴스드 바이오닉(AB)이 활발한 활동을 전개하고 있으며, 최신 기술과 성능, 편리한 사용성을 갖춘 포낙과 유니트론은 국내 난청 소비자들이 신뢰하는 브랜드로 자리매김하고 있다.특히 포낙 보청기는 유소아 난청부터 고심도 난청까지 모든 난청 유형을 아우르는 보청기와 함께 먼 거리 및 소음환경의 청취를 지원하는 로저(Roger), 멀티미디어 환경 등 다양한 청취 환경에서 보청기의 사용을 극대화할 수 있는 TV 커넥터 등 다양한 무선 액세서리도 함께 제공해 고객의 편의를 위하고 있다.이 외에도 청각 전문 리테일 분야 제품인 오디오노바(AudioNova) 등 글로벌 청각케어 라인과 함께 젠하이저(Sennheiser) 소비자 IT가전 제품 브랜드를 보유하고 있다.고객의 다양한 니즈를 만족시키는 보청기·청각 보조 기기를 선보이는 소노바코리아의 이윤경 대표를 만나 이야기를 들어봤다.▲ 소노바코리아의 비전과 가치는."글로벌 토탈청각솔루션 리딩 기업인 소노바그룹의 한국지사로써 첨단기술을 바탕으로 청각 솔루션 분야에서 최고 기업으로 계속 나아가는 것이다. 그러기 위해서는 보청기 사용자의 만족과 편의성이 고려된 독보적인 제품과 고객과 소비자(환자)를 위한 서비스를 제공하는 것이 중요하다고 보고 있다."▲ 소노바의 ESG 경영 전략은."글로벌 소노바의 HEAR the World 라는 비영리 법인을 두고 ESG 각 방향에서 다양한 활동을 진행 중이다. 개발도상국의 청각전문가 개발 지원, 유소아 난청 환자 지원, 시니어 매니저 그룹의 여성 비율 40%로 확대, 본사에서 생산되는 제품의 원자재뿐 아니라 제조소 내 탄소중립 원칙 선포와 친환경 중심 제조 개선 활동 등 다양한 활동이 이뤄지고 있다. 한국에서도 ESG 카운슬을 2023년 6월 도입해 직원 중심의 활동을 이어가고 있다. 전 영업사원에서 탄소 배출이 적은 하이브리드 차량을 제공하고 있고 사내 재활용품 분리배출 시행, 택배 박스 조립 방식을 변경해 플라스틱 테이프 사용을 최소화하고, 친환경 인증 재질의 택배 박스로의 교체 등 친환경에 중점을 두는 직원 중심의 작은 활동부터 이러한 인식을 사회에 전파하고자 산학협력을 맞은 대학교 청각학과와 연계해 전문가 양성 및 경력 개발 기여 활동과 같은 사회 기여활동으로 연계해 진행 중이다. 소노바 코리아는 '윤경 ESG 포럼'에서 윤리적 기업으로서의 다짐과 서약을 2022년부터 참여 진행중이다."▲ 매년 진행하는 WHD, IWD, D&I 등 캠페인은."올해 3월 3일 '세계 청각의 날'을 맞아 '귀와 난청에 대한 잘못된 인식을 제고하자(Changing mindset)라는 세계 청각의 날 테마를 되새기는 사내 WHD 캠페인을 전개한 바 있다. 소노바그룹의 주력 브랜드 포낙(Phonak)은 비영리단체 '히어 더 월드(Hear the world)' 재단을 통해 난청인식 및 예방을 위한 다양한 사회 공헌활동을 전개하고 있다. 재단에서는 어린이의 청력보호를 위해 49개 국가에서 청력검사, 전문 교육, 부모 및 가족 지원 등에 초점을 맞춰 지원하고 있다. 또한 소노바코리아는 소노바 내 열린 조직문화와 포용성을 장려해 헬스케어 제조기업 직원으로서 우리 스스로의 기준을 지속적으로 높여가기 위해 직원 중심의 D&I 지속적으로 활동을 전개해 오고 있다. 'D&I at my team'을 통해 팀과 직원형 일상 내재화를 목표로 2023 전 부서 열린 조직문화 KPI 도입, 외부 강사 초청 D&I 포럼 등 다양한 활동을 통해 다수 직원의 참여를 이끌어 냈다. 지난 3월 8일 '세계 여성의 날'을 맞아 소노바 그룹의 여성 리더 3명을 대상으로 진행한 소노바 그룹의 패널 논의에 참석해 리더십, 포용성 및 다양성에 대한 생각과 경험을 공유하는 시간을 가졌다."▲ 올해 2425 경영 전략 및 사업목표, 향후 소노바코리아의 중장기 로드랩은."지금 소노바는 B2B 비즈니스 중심의 보청기 제조/판매회사로 인지되고 있다. B2B뿐 아니라 B2C 등 궁극적 소비자들에게도 좀 더 가까운 회사로서 다각화하고, 보청기와 더불어 청각 보조장비와 난청 초기 보조 기기 등 다양한 제품의 성공적 발매와 성장을 통해 한국 내 독보적인 1위 토탈 청각 솔루션 기업으로서 입지를 확보하고자 한다. 소노바코리아는 신규 고객을 발굴하고 최고 품질의 신제품 출시, 베스트 서비스 제공을 통해 고객 경험을 확대하고 수익 성장을 기본으로 시장 환경에 유연하게 대응해 지속적인 성장의 모멘텀을 달성해 나가겠다."▲ 마지막 한 말씀."난청인의 삶의 질을 향상시키고 다양한 환경, 상황, 난청 정도, 연령과 성별에 상관없이 모든 사람들이 잘 듣고 제약 없는 삶을 살 수 있도록 종합적인 청각 솔루션을 제공하는 본사의 목표대로 고객들을 만족시킬 수 있는 보청기 및 청각 보조 기기를 선보이고 케어 서비스를 강화해 지속적인 수준 높은 서비스를 제공하겠다."