¡°»õ¸¶À» ¿îµ¿¡¦Áö±¸ÃÌ °øµ¿ ¹ø¿µ¿¡ ±â¿©ÇÒ ÀÎÀç ¾ç¼º¡±

¿µ³²´ëÇÐ±³°¡ °³±³77ÁÖ³â ±â³äÀ¸·Î 8³â ¸¸¿¡ ±Û·Î¹ú »õ¸¶À»Æ÷·³(Global Saemaul Forum, 77th Anniversary of Yeungnam University)À» °³ÃÖÇß´Ù.
¡®ÀÎ·ù °ø¿µÀÇ ¿¼è, ÇÑ±¹¹ßÀü°æÇè °øÀ¯:»õ¸¶À» ±¹Á¦°³¹ß °øÀ¯»ç·Ê¸¦ Áß½ÉÀ¸·Î¡¯¸¦ ÁÖÁ¦·Î ÁøÇàµÈ ÀÌ¹ø Æ÷·³Àº Áö±¸ÃÌÀÇ Áö¼Ó°¡´É¹ßÀüÀ» À§ÇØ ¿ä±¸µÇ´Â »õ·Î¿î ±³À° ÆÐ·¯´ÙÀÓÀ» °øÀ¯ÇÏ°í ÀÎ·ù»çÈ¸ ¹ßÀü¿¡ °øÇåÇÏ´Â ÀÎÀç ¾ç¼ºÀÌ¶ó´Â ´ëÇÐÀÇ ¹Ì·¡ ºñÀüÀ» Á¦½ÃÇÏ±â À§ÇØ ¸¶·ÃµÆ´Ù.
28ÀÏ°ú 29ÀÏ ÀÌÆ²°£ ÀÎÅÍºÒ°íÈ£ÅÚ°ú ¿µ³²´ë Ãµ¸¶¾ÆÆ®¼¾ÅÍ ÀÌ½Ã¿ø±Û·Î¹úÄÁº¥¼ÇÈ¦¿¡¼ ÁøÇàµÈ ÀÌ¹ø ±Û·Î¹ú Æ÷·³¿¡´Â ±¹Á¦±â±¸ °ü°èÀÚ, °¢±¹ ÁÖÇÑ ´ë»ç¿Í °íÀ§ °ø¹«¿øÀ» ºñ·ÔÇØ ÇÐ°è¿Í NGOÀÇ °ü·Ã ºÐ¾ß Àü¹®°¡°¡ Âü¼®ÇßÀ¸¸ç, À¯ºäºê Ã¤³ÎÀ» ÅëÇØ ½Ç½Ã°£ ½ºÆ®¸®¹ÖÀ¸·Î Àü ¼¼°è¿¡ ¼ÛÃâµÆ´Ù.
28ÀÏ ±Û·Î¹ú »õ¸¶À» Æ÷·³ °³È¸½Ä¿¡´Â ÃÖ¿ÜÃâ ¿µ³²´ë ÃÑÀå°ú ÀÌÃ¶¿ì °æºÏµµÁö»ç, ±èÀåÈ£ ±¸¹Ì½ÃÀå, Á¶ÇöÀÏ °æ»ê½ÃÀåÀ» ºñ·ÔÇØ Æç¸¯½º ¶ó¸¶(Felix Lamah) ±â´Ï ³óÃà»êºÎÀå°ü, ÀÚ´ã¹Ù ¹ÙÆ® ¿¡¸£µ¥³×(Jadambaa Bat-Erdene) ¸ù°ñ ±¹È¸ÀÇ¿ø, µ¥½Ã ´ÞÄÉ µÎÄ«¸ð(Dessie Dalkie Dukamo) ¿¡Æ¼¿ÀÇÇ¾Æ ´ë»ç, ÀºÄíºñÅä ¸¸Áö ¹ÙÄ«¶ó¹«»ç(Nkubito Manzi Bakuramutsa) ¸£¿Ï´Ù ´ë»ç µîÀÌ Âü¼®ÇØ ÀÚ¸®¸¦ ºû³Â´Ù.
Æç¸¯½º ¶ó¸¶ ±â´Ï ³óÃà»êºÎÀå°üÀº Ãà»ç¿¡¼ ¡°»õ¸¶À»¿îµ¿À» ÅëÇØ ÇÑ±¹ ¸ðµç Áö¿ªÀÌ ¹ßÀüÇÒ ¼ö ÀÖ¾ú°í ÀÌ·¯ÇÑ °æÇèÀÌ ¾ÆÇÁ¸®Ä«¿¡ ±Í°¨ÀÌ µÇ°í ÀÖ´Ù¡±¸ç ¡°»õ¸¶À»¿îµ¿ ¼º°ú¸¦ ±â´Ï¿¡¼ Àû¿ëÇØ ±â´Ï ¹ßÀüÀ» ÀÌ²ø°íÀÚ ÇÑ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
ÀÚ´ã¹Ù ¹ÙÆ® ¿¡¸£µ¥³× ¸ù°ñ ±¹È¸ÀÇ¿øÀº ¡°±¹È¸ÀÇ¿øÀÌ µÇ°í³ ÈÄ »õ¸¶À»¿îµ¿À» Âü°íÇØ ¸¸µç ½Å½Ã°ñ»ç¾÷À» ¸ù°ñ¿¡ Àû¿ëÇØ ½Ç¾÷·üÀÌ ÁÙ°í ±â¾÷¼ö°¡ ´Ã¸é¼ Áö¿ªÀÇ ÀÏÀÚ¸®°¡ ´Ã°í ¼Òµæµµ ´Ã¾ú´Ù¡±¸ç ¡°¾ÕÀ¸·Îµµ ÇÑ±¹ °³¹ß°æÇèÀ» ¹è¿ì°í Ã¼ÇèÇÏ¸ç ´Ù¾çÇÑ ±â°üµé°ú Çù·ÂÇØ ³ª°¥ °èÈ¹ÀÌ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
ÀÌ¹ø ±Û·Î¹ú »õ¸¶À» Æ÷·³Àº ÀÌÃ¶¿ì °æºÏµµÁö»çÀÇ ¡®Áö¼Ó°¡´ÉÇÑ Áö±¸ÃÌ ºó°ïÅðÄ¡ÀÇ Èñ¸Á:°æ»óºÏµµ »õ¸¶À»¿îµ¿ ¼¼°èÈ¡¯¸¦ ÁÖÁ¦·Î ÇÑ ±âÁ¶¿¬¼³·Î ¹®À» ¿¾ú´Ù.
ÀÌ Áö»ç´Â °æ»óºÏµµ°¡ »õ¸¶À»¿îµ¿ ¹ß»óÁö·Î¼ ´ëÇÑ¹Î±¹ÀÇ Áß½ÉÁö¸ç, ºó°ï ±Øº¹ °æÇèÀ» ±¹Á¦»çÈ¸¿Í °øÀ¯ÇØ¾ß ÇÑ´Ù´Â Á¡À» °Á¶Çß´Ù. ¶Ç ±¹Á¦±â±¸ µî¿¡¼ Àý´ëºó°ï°ú ±â¾ÆÁ¾½ÄÀ» À§ÇÑ ÇÙ½É¸ðµ¨·Î ÀÎÁ¤¹ÞÀº »õ¸¶À»¿îµ¿À¸·Î ±âÁ¸ ¼±Áø±¹ÀÇ °³¹ß¿øÁ¶ ¸ðµ¨°ú´Â Â÷º°ÈµÈ ÄÜÅÙÃ÷¸¦ Á¦°øÇØ ³ª°¡¾ßÇÑ´Ù°í ¿ª¼³ÇÏ¸ç »õ¸¶À»¿îµ¿ÀÇ ¼¼°èÈ ÃßÁø ÇÊ¿ä¼º¿¡ ´ëÇØ °Á¶Çß´Ù.
28ÀÏ ¿ÀÈÄºÎÅÍ ÃÑ 3°³ÀÇ ¼¼¼ÇÀ¸·Î ³ª´©¾î º»°ÝÀûÀÎ Æ÷·³ÀÌ ÁøÇàµÆ´Ù.
¼ÕÇõ»ó Àü KOICA ÀÌ»çÀåÀÌ ÁÂÀåÀ» ¸ÃÀº ¼¼¼Ç1¿¡¼´Â ¡®Áö±¸ÃÌ °øµ¿¹ø¿µÀÇ ¹ßÀÚÃë¡¯(¿µ³²´ë »õ¸¶À» ±¹Á¦°³¹ß ¼º°ú °øÀ¯)¸¦ ÁÖÁ¦·Î ÀÓÇüÁØ ±â´Ï WFP ¼ÒÀåÀÌ ±âÁ¶¹ßÇ¥¸¦ ÇÏ°í, Æç¸¯½º ¶ó¸¶(Felix Lamah) ±â´Ï ³óÃà»êºÎÀå°ü, ±èÀåÈ£ ±¸¹Ì½ÃÀå, ÀÌº´¿Ï ¿µ³²´ë ¹ÚÁ¤Èñ»õ¸¶À»´ëÇÐ¿ø ¿øÀåÀÌ °¢°¢ ÁÖÁ¦ ¹ßÇ¥Çß´Ù.
ÃÖ¿ÜÃâ ¿µ³²´ë ÃÑÀåÀº ¡°ÀÌ¹ø Æ÷·³Àº Áö³ 77³â µ¿¾È ´ëÇÑ¹Î±¹ ¹ßÀüÀ» ÀÌ²ø¾î ¿Â ÁÖ¿ªÀ» ¾ç¼ºÇØ ¿Â ¿µ³²´ë°¡ Áö¼Ó°¡´ÉÇÑ Áö±¸ÃÌ °øµ¿¹ø¿µ¿¡ ±â¿©ÇÒ ÀÎÀç¸¦ ¾ç¼ºÇÏ±â À§ÇÑ »õ¸¶À»¿îµ¿ÀÇ »õ·Î¿î ¹æÇâÀ» Á¦½ÃÇÏ°í °øÀ¯ÇÏ´Â ¶æ±íÀº ÀÚ¸®¡±¶ó¸ç ¡°ÀÎ·ù»çÈ¸ ¹ßÀü¿¡ ±â¿©ÇÏ´Â ÀÎÀç¸¦ ¾ç¼ºÇÏ´Â °úÁ¦´Â ÀÌÁ¦ ¼±ÅÃÀÌ ¾Æ´Ï¶ó ±¹Á¦»çÈ¸¿¡ ´ëÇÑ ÀÇ¹«´Ù. ÃÖºó±¹¿¡¼ ¼±Áø±¹ÀÌ µÈ À¯ÀÏÇÑ ³ª¶óÀÎ ´ëÇÑ¹Î±¹ÀÇ ¹ßÀü °æÇè°ú »õ¸¶À»¿îµ¿À» ÇÐ¹®ÈÇØ Àü ¼¼°è¿¡ ÀüÇÏ°í ÀÖ´Â ¿µ³²´ëÀÇ ³ë·ÂÀ» Æò°¡ÇÏ°í °øÀ¯ÇÏ´Â ±âÈ¸°¡ µÇ±æ ¹Ù¶õ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
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°æ»ê=±èÀç»ê ±âÀÚ jskimkb@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö