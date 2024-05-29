°æ±âµµ, ÀÏ½ÃÀû ±ä±Þ»óÈ² ¹ß»ý ½Ã 24½Ã°£ ÀÚ³à ¸Ã´Â´Ù

°æ±âµµ´Â »ýÈÄ 6°³¿ùºÎÅÍ 7¼¼±îÁö ÃëÇÐ Àü ¿µÀ¯¾Æ¸¦ µÐ ºÎ¸ð(º¸È£ÀÚ)°¡ ÀÏ½ÃÀû¡¤±ä±Þ»óÈ² ¹ß»ý ½Ã 365ÀÏ 24½Ã°£ ¾ðÁ¦µçÁö ¾È½ÉÇÏ°í ÀÚ³à¸¦ ¸Ã±æ ¼ö ÀÖ´Â 360¡Æµ¹º½ ¡®¾ðÁ¦³ª ¾î¸°ÀÌÁý¡¯À» 6¿ù 1ÀÏºÎÅÍ ¿î¿µÇÑ´Ù°í 29ÀÏ ¹àÇû´Ù.
360¡Æµ¹º½ ¡®¾ðÁ¦³ª ¾î¸°ÀÌÁý¡¯Àº ÆòÀÏ°ú Åä¡¤ÀÏ¡¤°øÈÞÀÏ¿¡ ÁÖ¾ß°£(»õº®) ¿î¿µÇÏ´Â º¸À°½Ã¼³·Î À¯Ä¡¿ø ¶Ç´Â ¾î¸°ÀÌÁýÀ» ´Ù´Ï°í ÀÖ°Å³ª °¡Á¤¿¡¼ ¾çÀ°ÇÏ´Â ¿µÀ¯¾Æ¸¦, ½Ã°£´ç 3000¿øÀÇ ÀÌ¿ë·á·Î ºÎ¸ðµéÀÌ ÇÊ¿äÇÑ ½Ã°£¿¡ °ÆÁ¤ ¾øÀÌ µ¹º½¼ºñ½º¸¦ ÀÌ¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
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ÀÌ¿ë ´çÀÏ ¿ÀÈÄ 3½Ã ÀüÀÌ¸é ¾ðÁ¦³ª ¾î¸°ÀÌÁýÀ¸·Î ÀüÈ ¶Ç´Â ¹æ¹®ÇØ ¿¹¾à¡¤½ÅÃ»ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. ÀÌ¿ë ½Ã°£Àº ¿ÀÀü 7½Ã 30ºÐºÎÅÍ ´ÙÀ½ ³¯ ¿ÀÀü 7½Ã 30ºÐ±îÁö 24½Ã°£ÀÌ´Ù. 1È¸ ¿¹¾à ½Ã ¿¬¼Ó 5ÀÏ±îÁö ½ÅÃ» °¡´ÉÇÏ´Ù.
º¸È£ÀÚ(½ÅÃ»ÀÎ)´Â ½ÅºÐÁõ, ¿µÀ¯¾Æ¿ÍÀÇ °ü°è¸¦ È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ÁÖ¹Îµî·Ïµîº» ¶Ç´Â °¡Á·°ü°èÁõ¸í¼(¿Ü±¹ÀÎÀÇ °æ¿ì ¿Ü±¹ÀÎµî·Ï»ç½ÇÁõ¸í¼)¸¦ ÁöÂüÇÏ°í, ÀÚ³à¿¡°Ô ÇÊ¿äÇÑ ±âÀú±Í, °³º°Ä§±¸, ¿©¹ú ¿Ê, °£½Ä µîÀ» °³º°ÀûÀ¸·Î ÁØºñÇÏ¸é µÈ´Ù.
ºÎÃµ¡¤³²¾çÁÖ¡¤±èÆ÷¡¤ÇÏ³²¡¤ÀÌÃµ½Ã ¿Ü ÀÎ±Ù ½Ã¡¤±º¿¡¼µµ °æ±âµµ¹ÎÀÌ¸é ¸ðµÎ ÀÌ¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
°æ±âµµ´Â ¾ß°£¿¬Àå ¾î¸°ÀÌÁý 1937°÷, ½Ã°£Á¦ º¸À° 475°³ ¹Ý, 24½Ã°£ ¾î¸°ÀÌÁý 30°÷ µî Àü±¹ ÃÖ´ë ±Ô¸ð·Î ¿î¿µÇÏ¸ç ÀÌ¿ëÀÚ Áß½ÉÀÇ ¸ÂÃãÇü ±ä±Þµ¹º½ ¼ºñ½º¸¦ Á¦°øÇÏ°í ÀÖ´Ù.
¡®360¡Æµ¹º½¡¯Àº µ¹º½ »ç°¢Áö´ë¸¦ ÇØ¼ÒÇÏ±â À§ÇÑ °æ±âµµÀÇ Á¤Ã¥À¸·Î ¡®´©±¸³ª µ¹º½¡¯ ¡®¾ðÁ¦³ª µ¹º½¡¯ ¡®¾îµð³ª µ¹º½¡¯ µî 3°¡Áö·Î ±¸¼ºµÆ´Ù.
±è¹Ì¼º µµ ¿©¼º°¡Á·±¹ÀåÀº ¡°¾ðÁ¦³ª ¾î¸°ÀÌÁýÀº ½Ã¼³ ÀÌ¿ë ¿©ºÎ, ¿¬·É, ½Ã°£ µîÀÇ Á¦ÇÑ ¾øÀÌ ¾ðÁ¦µçÁö ¾È½ÉÇÏ°í ¸Ã±æ ¼ö ÀÖ´Ù¡±¸ç ¡°ºÎ¸ð(º¸È£ÀÚ)µéÀÇ À°¾Æ ºÎ´ãÀ» ¿ÏÈÇÏ°í, »çÈ¸¡¤°æÁ¦È°µ¿À» ±ÕÇü ÀÖ°Ô ÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï º¸´Ù ³ªÀº µ¹º½¼ºñ½º Á¤Ã¥ ¸¶·ÃÀ» À§ÇÑ ³ë·ÂÀ» Áö¼ÓÇØ ³ª°¡°Ú´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
¼ö¿ø=°ÈñÃ» ±âÀÚ kanghc@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö