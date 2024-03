카이사르의 죽음은 믿으면서 예수의 부활은 믿지 못하는가

두 가지 방법 구별하기



미국 복음연합(TGC)은 최근 스티브 베이트맨 전 앨라배마주 제일성경교회 담임목사의 글을 게재했다. 베이트맨 목사는 “나는 율리우스 카이사르의 죽음과 예수 그리스도의 부활을 믿는다(I Believe in the Death of Julius Caesar and the Resurrection of Jesus Christ)”는 제목의 칼럼을 부활절을 맞아 게재했다. 다음은 주요 내용.BC 44년 3월 15일, 즉 ‘3월의 이데스’(Ides of March: 고대 로마인들은 매월 1일부터 말일까지 순차적으로 날짜를 세지 않고 매월 3개의 고정된 지점을 기준으로 역산했다. 노네스·5~7일, 이데스·13~15일, 칼렌드스·다음 달 1일)에 수십 명의 로마 원로원 의원들이 율리우스 카이사르를 암살했다. 그로부터 77년 후인 AD 33년 4월 5일 일요일, 예수 그리스도는 죽음에서 부활하셨다.역사가들이 과거에 대한 진실을 발견하기 위해 사용하는 방법에는 네 가지가 있다. 이 네 가지를 알면 카이사르의 죽음과 예수의 부활 사건에 대해 믿음을 가질 수 있다.과학적 방법은 관찰을 기록하고 가설을 세우고 예측하고 반복 가능한 실험을 수행하고 결과를 분석한다. 그러나 반복할 수 없는 수많은 사실은 과학적 방법으로는 발견할 수 없다.BC 49년 1월 카이사르가 루비콘강을 건넜다거나 1776년 12월 25일 조지 워싱턴이 델라웨어강을 건넜다거나 1944년 6월 6일 연합군이 영국 해협을 건넜다는 과학적 증거는 존재하지 않는다. 합리적인 사람들은 이러한 사건들이 역사적 방법으로 검증되었기 때문에 사실이라고 믿는다.역사학자 루이스 고츠초크는 역사적 방법을 “과거의 기록과 생존 자료를 비판적으로 검토하고 분석하는 것”이라고 정의했다. ‘양심적인 역사가’는 개인적 편견을 버리고, 문서를 연구하고 유물을 조사하고 사실을 수집하고 증거를 따른다. 역사가들은 납득적 추론을 통해 사실을 가장 잘 수용하는 설명을 만들어낸다.기독교의 핵심은 예수의 부활에 대한 역사적 주장이다. 과학에 호소해 이 주장을 거부하는 것은 과학의 한계를 무시하는 것이다. 사도 바울은 “그리스도께서 만일 다시 살아나지 못하셨으면 우리가 전파하는 것도 헛것이요”(고전 15:14)라고 고백했다. 다른 종교와 달리 기독교의 핵심 주장은 역사적 방법을 통해 검증할 수 있고 위조할 수도 있다.먼저 사건과 그 사건을 보도한 원본 원고 사이의 간격을 검토한다. 이 간격이 짧을수록 저자가 실제 사건에 더 가깝다는 뜻이다. 카이사르가 BC 44년에 암살됐다는 것을 어떻게 알 수 있는가. 우리는 그 현장을 직접 보지 못했지만 과거에 일어난 대부분 일을 믿는 것과 같은 이유로 목격자가 증언을 남겼거나 증언을 남긴 사람에게 전달했기 때문에 그것을 믿는다.많은 사람이 카이사르의 암살을 믿는 이유는 단순히 고등학교 때 1599년 초연된 셰익스피어의 유명한 희곡 ‘줄리어스 시저’를 읽었기 때문이다. 셰익스피어의 원작은 토머스 노스가 1579년 영어로 번역한 ‘플루타르코스 영웅전(Parallel Lives)’이다. 하지만 플루타르코스는 카이사르가 암살된 후 약 160년이 지난 AD 2세기 초에 ‘영웅전’을 썼기 때문에 목격자가 될 수 없었다. 그렇다면 플루타르코스의 출처는 누구였을까.플루타르코스는 카이사르의 ‘갈리아 전쟁기’를 일부 자료의 출처로 사용했으며 카이사르는 확실히 자신의 암살을 목격한 목격자였지만 이에 대해 많은 글을 썼는지는 의문이다. 키케로도 목격자였을 가능성이 높지만 그 운명적인 날의 세부 사항을 기록하지 않고 1년 후 사망했다. 플루타르코스는 사건의 생생한 목격자를 만나지는 못했지만, 로마 사회의 저명한 인물이었기 때문에 지금은 사라진 문서와 구전 전통에 접근할 수 있었을 것이다. 따라서 카이사르의 암살과 플루타르코스의 원본 문서 사이의 간격은 약 160년이다.반면 신약성경은 예수 그리스도의 부활을 목격한 목격자들과 그들의 가까운 동료들에 의해 기록됐다. 플루타르코스는 카이사르가 죽은 지 160년 후에 썼지만, 신약성경 저자들은 빈 무덤과 부활하신 그리스도의 출현이라는 두 가지 핵심 주장을 확인하거나 부인할 수 있는 목격자들이 살아있는 동안 글을 썼다.사도 바울은 AD 50년 초 예수님이 죽은 자 가운데서 살아나셨다고 기록한다.(갈 1:1) 예수님이 AD 33년에 돌아가셨다면 부활과 부활을 기록한 최초의 원본 사본 사이의 간격은 채 20년이 되지 않는다. 하지만 플루타르코스나 신약성경 저자의 원본 사본이 없는 것은 고대 역사에서 흔히 있는 일이다. 그렇기 때문에 두 번째 간격이 중요하다.두 번째 간격은 원본의 사본과 현재 존재하는 사본 사이의 간격입니다. 역사적 방법은 텍스트 비평을 통해 현존하는 사본(필사본)을 조사해 원본을 재구성하는 것이다. 이 간격은 짧을수록 좋다.플루타르코스의 원본 사본과 현존하는 가장 오래된 ‘영웅전(lives)’ 사본 사이의 간격은 800년 이상이다. 이에 반해 요한복음 원본 사본과 복음서 일부 사이의 간격은 50년이다.신약학자인 대럴 복(Darrell Bock)은 “복음서는 예수와 카이사르에 대한 자료가 말하는 내용 면에서 고전과 비교했을 때 유리하다. 이러한 출처가 고전과 카이사르 연구에 효과가 있다면 예수에 대해서도 효과가 있을 것”이라고 말했다.일반적으로 법정에서 신뢰할 수 있는 증인처럼 원고(manuscripts)는 많을수록 좋다. 아무리 성실한 증인이라도 자신이 보지 못한 세부 사항을 생략하거나 자신이 봤다고 생각한 세부 사항을 추가하기도 한다. 모든 증언을 전체적으로 고려하면 주변적인 세부 사항에서 약간의 차이가 있을 수 있지만 사건의 요지는 분명하다.신약성경 사본의 수를 다른 고대 문서와 비교해 보면 신약성경의 역사적 증거의 우월성은 분명하다. 플루타르코스의 ‘영웅전(lives)’의 다양한 부분의 사본은 10개도 채 되지 않지만, 신약성경의 다양한 부분의 사본은 2만3986개에 달한다. 놀라운 수치다.신약학자 댄 월리스는 현존하는 모든 신약성경 사본을 쌓으면 엠파이어 스테이트 빌딩 4개보다 더 높을 것이라고 추정한다. 이와 대조적으로 현존하는 모든 그리스 고전 작품의 사본을 쌓아 올리면 높이가 4피트(121㎝) 정도 된다.원본 문서를 믿을 수 있게 표현했다 하더라도 작성자가 진실을 보고했는지 아니면 거짓을 조작했는지 어떻게 알 수 있을까.일반적으로 거짓말에는 쾌락을 얻거나 고통을 피하려는 두 가지 동기가 있다. 플루타르코스 시대에는 카이사르의 살해에 대한 기록이 널리 받아들여졌다. 플루타르코스는 자신의 명성이나 사회적 지위에 해가 될 만한 논란의 여지가 있거나 정치적으로 위험한 내용은 쓰지 않았다. 그의 글은 사회 엘리트들 사이에서 그의 지위를 높여주었을 뿐이다. 그는 자신의 역사적 주장을 글로 남김으로써 잃을 것은 거의 없고 얻을 것은 많았으며 고대의 책 거래에 상응하는 대가를 얻었다.예수의 초기 제자들은 진실을 말했거나 그렇지 않았거나 둘 중 하나였다. 그들의 대담한 주장은 논란의 여지가 있고 정치적으로 위험했다. 목격자 증언(행 1:22)으로 인해 그들은 지위와 부, 자유를 잃었고 일부는 목숨까지 잃었다.역사가들은 이러한 고통이 문서의 신빙성을 입증하는 근거가 된다고 생각한다. 고츠초크는 “어떤 진술이 증인, 그의 사랑하는 사람 또는 그의 대의에 편파적일 때는 진실일 가능성이 높다”고 지적한다. 제자들은 부활하신 그리스도를 봤다고 주장함으로써 자신과 가족, 가장 가까운 친구들에게 큰 해를 끼쳤다. 그들의 일관되고 지속적인 증언에 대한 가장 좋은 설명은 그들이 진실을 말하고 있었다는 것이다.물론 많은 종교적 열심당원은 자신의 믿음을 위해 기꺼이 죽음을 택했다. 그러나 많은 사람이 진실이라고 생각하는 것을 위해 죽는 반면, 거짓이라고 알고 있는 것을 위해 죽는 사람은 없다. 그들은 부활이 이익이 되기 때문에 부활을 증언한 것이 아니다. 그들은 부활이 참이기 때문에 부활을 증언했다.‘3월의 이데스’는 오늘날 몇몇 역사광들에 의해 기념될 수 있지만, 은행조차도 이날을 쉬지 않는다. 하지만 이번 부활절에는 사람이 거주하는 모든 대륙에서 수십억 명의 사람들이 그리스도의 부활을 기념할 것이다. 카이사르는 율리우스력을 세상에 보급했지만 1세기에 한 목수의 아들의 탄생으로 연도를 계산하게 된 사건이 일어났다. 랍비들이 왔다가 사라졌기 때문에 그것은 그의 가르침이 아니었다. 로마의 수많은 적이 십자가에 못 박혔기 때문에 그의 죽음도 아니었다.2068년 전 이날, 율리우스 시저는 로마에서 죽었고 전 세계는 이를 역사적 사건으로 받아들인다. 그로부터 77년 후 예수 그리스도는 예루살렘에서 죽음에서 부활하셨고 세상은 이전과 전혀 다른 모습으로 변했다.GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재 및 수집, 재배포금지