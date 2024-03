“틱톡을 지켜라”… ‘틱톡 금지법’ 하원 통과 후폭풍

틱톡 금지 법안에 반대하고 나선 미국인들이 13일(현지시간) 미국 워싱턴 DC 의사당 앞에서 집회를 열고 있다. AP뉴시스

틱톡 금지법에 반대표를 던진 로버트 가르시아(

하원의원은 틱톡 금지가 경제에 미칠 악영향에 대해 우려했다. 가르시아는 “수입과 일자리를 틱톡에 의존하는 소상공인과 사업주, 그리고 크리에이터들이 미국 전역에 있다”며 “콘텐츠로 먹고 사는 새로운 일의 형태가 금지될 수 있어 특히나 젊은 층의 피해가 우려된다”고 덧붙였다.

줄리아 앵그윈

14일 “의원들이 낙태와 총기 규제와 같은 중요한 현안들을 제쳐둔 채 틱톡 금지에 나섰다”라며 “틱톡 금지 법안이 상원을 통과하면 즉시 서명하겠다던 바이든 대통령조차 그의 선거 운동을 위한 틱톡 계정을 시작했다”고 지적했다. 실제로 바이든 대선 캠프는 젊은 유권자를 겨냥하기 위해 “바이든-해리슨 본부”라는 이름의 계정을 운영하고 있다. 팔로어 수는 약 25만명, 좋아요 수는 280만 개에 달한다.

미국에서 '틱톡'을 금지하는 법안이 하원을 통과한 가운데 소상공인과 콘텐츠 제작자들이 틱톡 없인 생계가 위태롭다며 해당 법안에 반발하고 나섰다.전 세계 이용자 19억명을 돌파한 틱톡은 미국에서 젊은 층을 중심으로 큰 인기를 누리고 있다. 그러나 미국 정치권에서는 틱톡의 모기업인 바이트댄스가 중국 기업이라는 점을 근거로, 중국 정부가 미국 틱톡 사용자의 데이터를 수집해 안보를 위협할 수 있다고 우려를 제기해왔다.미국 하원에서 찬성 352표 대 반대 62표로 틱톡 금지 법안이 통과된 지난 13일(현지시간), 의회 밖에는 해당 법안에 반대하는 수십 명이 모였다. 이들은 "틱톡이 내 삶을 더 좋게 만들었다(TikTok changed my life for the better)", "틱톡이 내 사업 확장에 도움을 줬다(TikTok helped me grow my business)", "틱톡을 지켜라(Keep TikTok)"등의 구호가 적힌 피켓을 들고 시위에 나섰다.워싱턴포스트의 13일 보도에 따르면, 이 날 시위에 참여한 금융 교육업 종사자 기기 곤살레스는 "틱톡으로 브랜드 광고, 공개 강연, 온라인 수업 판매로 생계를 유지하고 있었다"며 "틱톡이 금지되면 나의 가장 큰 수입원이 사라지게 될 것"이라고 말했다.또 로스앤젤레스에서 식물 판매점을 운영하는 브랜던 허스트는 "틱톡을 통해 판매량을 늘릴 수 있었는데, 해당 법안으로 인해 영세사업체들은 문을 닫게 될 것"이라고 우려했다.민주당·캘리포니아)뉴욕타임스 칼럼니스트는최다희 인턴기자