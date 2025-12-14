FOMO 공포에 ‘영끌’… 20대 6만이 신용불량

[청년 머니 무브 리포트] <2> 무리한 투자, 빚으로 돌아왔다



서울 은평구에 거주하는 30대 직장인 A씨는 연말 크리스마스 분위기를 전혀 즐기지 못하고 있다. 여태 모은 돈에 신용대출까지 받아 마련한 2억원을 차세대 이더리움이라고 불린 한 알트코인에 올해 초 투자했다 ‘물렸기’ 때문이다. 해당 알트코인은 그가 투자한 뒤 고꾸라지기 시작해 지금은 3분의 1 토막이 났다. 그는 요즘 퇴근 후 배달 아르바이트를 해서 빚을 갚고 있다.



최근 수년간 부동산과 주식, 코인 등 자산의 가격 상승에 무리하게 빚투(빚내서 투자하는 것)에 나섰다가 손실을 보고 고통받는 청년이 늘고 있다. 14일 금융감독원에 따르면 지난해 7월 말 기준 한국신용정보원에 신용유의자로 등록된 20대는 6만5887명(중복 인원 제외)으로 2021년 말(5만2580명) 대비 25.3% 증가했다. 대출 원리금이나 신용카드대금 등을 90일 이상 장기 연체하면 신용유의자가 된다. 과거 신용불량자를 대체하는 용어다.





신용불량 청년이 늘어난 배경에는 남들보다 뒤처지는 데 공포감을 느끼는 것을 의미하는 ‘포모(FOMO·Fear Of Missing Out) 증후군’이 있다. 일부의 투자 성공 사례를 보고 대출까지 받아 투자했지만 성공으로 이어지지 못한 것이다. 이는 대출 연체라는 지표로도 나타나고 있다. 지난 6월 말 기준 KB국민·신한·하나·우리·NH농협 5대 은행의 20대 가계대출 연체율은 평균 0.41%로 전 연령층 중 가장 높다. 청년층이 애용하는 인터넷전문은행 상황은 더 심각하다. 지난 7월 말 기준 토스뱅크의 20대 가계대출 연체율은 2.5%, 카카오뱅크는 1.93%다.



증시의 신용거래융자잔고도 지난 7일 기준 26조2165억원으로 2021년 9월 이후 약 4년 만에 최대를 기록했다. 미래에셋·한국투자·대신증권 3곳에서 올해 새로 개설된 계좌 142만여개 중 청년층 몫이 51%에 이른다.



무리한 빚투는 연체에서 끝나는 것이 아니라 채무조정, 즉 개인회생으로 이어지고 있다. 서울회생법원 통계를 보면 올해 상반기 회생절차가 1만840건 개시됐는데 이 중 30대 이하 비중이 26.9%다. 10명 중 3명 가까이가 청년층인 것이다. 채무조정으로도 빚을 청산하기 어려워 개인파산을 택하는 2030도 많아지는 추세다.



전문가들은 청년층을 대상으로 한 금융교육이 시급하다고 지적한다. 한국은행의 2024년 전 국민 금융 이해력 조사 결과를 보면 20대는 62.6점을 얻어 전 연령 중 70대(59.3점) 다음으로 낮았다.



김진욱 기자 reality@kmib.co.kr



