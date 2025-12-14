이, 환단고기·외화 밀반출 발언 논란… 기관장 거칠게 대하는 모습도 잡음
대통령실은 “관점 묻는 말이었다”
이재명 대통령이 부처 업무보고를 받는 과정에서 정통 사학계가 위서로 규정한 ‘환단고기’나 외화 밀반출 수법 관련 발언을 해 논란이 커지고 있다. 국정 운영의 투명성을 강조하기 위해 사상 처음 생중계로 진행했지만 일부 기관장을 거칠게 밀어붙이는 모습이 연출되면서 잡음만 강조된다는 지적이 나온다.
대통령실은 14일 기자단에 ‘이 대통령의 환단고기 관련 발언은 해당 주장에 동의하거나, 이에 대한 연구나 검토를 지시한 것이 아니다’는 내용의 공지를 보냈다. 이 대통령이 지난 12일 동북아역사재단 업무보고 중 박지향 이사장에게 “‘환빠’(환단고기 추종자) 논쟁이 있느냐”고 물었던 일에 대한 설명이다.
당시 박 이사장은 “(환빠) 그분들보다는 전문 연구자들의 이론·주장이 훨씬 더 설득력 있다”며 환단고기를 인정하지 않는다는 취지로 답했다. 그러자 이 대통령은 “고대 역사 부분에 대한 연구를 놓고 지금 다툼이 벌어지는 것”이라며 “환단고기는 문헌이 아니냐”고 말했다.
환단고기는 1911년 쓰인 것으로 알려진 서적으로, 한민족 고대 국가가 시베리아와 중국 본토 영토를 지배했다는 내용을 담고 있다. 학계는 위작으로 판단하고, 문제가 있는 유사 역사가 공적으로 쟁점화되는 것 자체를 우려하고 있다.
논란이 이어지자 김남준 대통령실 대변인은 브리핑에서 “역사를 어떤 시각과 입장에서 볼 것인지가 중요하고, 부분적인 입장차가 발생한다는 것이 결론”이라며 “역사관을 어떤 시각과 입장에서 연구·수립하고 있는지, 제대로 된 역사관이 확립돼 있는지를 묻는 말이었다”고 재차 설명했다.
관세청, 인천국제공항공사 보고 때 외화 밀반출 사례를 설명하는 과정에서 ‘책갈피에 달러를 끼워 반출하는 수법’이 언급된 점도 논란이 되고 있다. 김 대변인은 이에 대해 “오히려 수법을 공개하고 예방 의지를 함께 드러냄으로써 경각심을 높이는 효과가 있다”고 해명했다. 이 대통령은 교육부 업무보고에서 한자 교육 필요성이 제기되자 “그래서 제 이름을 ‘죄명’이라고 적는 사람도 있지 않느냐”고 말하기도 했다.
이 대통령이 일부 기관장을 강하게 질책하는 장면이 실시간 공개돼 특유의 ‘공격 화법’도 도마 위에 오르고 있다. 야권에선 “기관장 망신주기”라고 비판했다.
대통령실 관계자는 “이 대통령은 취임 때부터 공무원에 대해 잘한 부분은 칭찬하고, 미흡한 부분은 지적하겠다는 기조를 분명히 했다. 본래의 업무 스타일”이라고 말했다. 질책 대상이 전 정부 인사라는 지적에는 “누가 임명했느냐가 아니라 질문에 제대로 답하지 못했느냐가 기준”이라며 “전임 정부 인사라는 이유로 문제를 제기하는 것이 오히려 비루한 공격”이라고 말했다.
대통령실은 업무보고 생중계 기조를 유지한다. 김 대변인은 “국민께 가급적 상세히 보고드리겠다는 취지”라며 “국방·외교처럼 보안이 필요한 사안은 비공개 보고를 병행하겠다”고 말했다.
윤예솔 최승욱 기자 pinetree23@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사