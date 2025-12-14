개인투자자, 해외파생상품 투자 연간 4490억원 손실
15일부터 해외 파생 투자자 보호
사전교육·모의거래 의무화 시행
개인 투자가가 해외 파생상품(선물·옵션) 투자에서 연평균 4490억원의 손실을 보고 있는 것으로 나타났다.
금융감독원은 14일 이 같은 내용이 담긴 해외 고위험 상품 투자 현황을 발표하며 개인들이 시장 상황과 무관하게 매년 손실을 보고 있다고 밝혔다. 2020년부터 2025년 10월까지 6년 동안 적게는 3609억원에서 많게는 5667억원의 손실이 발생했다.
국내 투자자가 보유한 해외 레버리지 상장지수펀드(ETF) 등 상장지수상품(ETP) 규모는 2020년 이후 매년 급증해 지난 10월 말 기준 19조4000억원으로 역대 최대치를 기록했다.
일반 투자자의 해외 고위험 상품 투자 규모가 확대되면서 15일부터는 투자자 보호를 위해 사전교육과 모의거래 제도가 의무화된다. 해외 파생상품을 처음 거래하려는 일반 투자자는 1시간 이상 사전교육과 3시간 이상 모의거래를 이수해야 한다. 해외 레버리지 ETF 등 ETP를 처음 거래할 때도 사전교육을 1시간 들어야 한다. 지금까지는 국내 고위험 상품 투자 시에만 의무 교육이 적용됐다. 금감원은 “해외 파생상품은 레버리지 구조를 이용하기 때문에 투자 원금을 초과하는 급격한 손실로 되돌아올 수 있어 각별한 주의가 필요하다”고 강조했다.
해외 파생상품의 경우 마진콜(증거금 추가 요구)에 응하지 않거나 장중에 시세가 급변하면 투자자 동의 없이 반대매매(보유 주식 강제 매도)가 실행될 수 있다. 금감원은 “금융회사가 상품의 위험성에 대한 고려 없이 광고하는 ‘고수익’이나 ‘몇 배 수익’ 같은 문구만 보고 투자하는 행위는 지양해 달라”고 당부했다.
