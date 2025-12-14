‘통일교 게이트’ 특검 공식 제안… ‘민중기 특검’의 특검 도입 필요
국힘, 개혁신당 등과 공조 추진
국민의힘이 여권 인사로 확산 중인 통일교 금품수수 의혹에 대해 개혁신당과의 공조를 염두에 둔 ‘별도 특별검사’ 도입을 공식 제안하고 나섰다.
송언석 원내대표는 14일 국회 기자간담회에서 “윤영호 전 통일교 세계본부장의 진술과 수사자료를 통해 더불어민주당과 이재명정부 핵심 인사들을 둘러싼 통일교 유착 의혹이 새롭게 드러나고 있다”며 ‘통일교 게이트’ 특검 도입을 주장했다.
송 원내대표는 김건희 여사 관련 의혹을 수사하는 민중기 특별검사에 대해서도 “정치 편향 수사”라고 비판하며 민 특검을 수사할 별도 특검 필요성을 제안했다. 송 원내대표는 “인지 사건이라는 이유로 야당 인사 18명을 30차례 이상 소환하고, 중앙당사를 포함해 20차례 넘는 압수수색을 진행했다”며 “반면 여권 인사들에 대해서는 소환조사나 압수수색을 하지 않고 4개월을 흘려버렸다. 여당무죄, 야당유죄”라고 지적했다.
개혁신당도 특검 추진에 긍정적이어서 이를 계기로 한 야권 공조 가능성이 제기된다. 송 원내대표는 “개혁신당과 (특검법) 협의는 계속할 것”이라며 “조국혁신당 등 어떤 야당 원내대표와도 만날 용의가 있다”고 말했다. 이준석 개혁신당 대표가 거대 양당을 제외한 제3당이 후보를 추천하는 특검 방식을 제안한 데 대해서도 “모든 가능성을 열어놓고 협의할 수 있다는 취지”라고 말했다. 국민의힘은 이르면 이번 주 공식 논의 테이블이 마련될 수 있을 것으로 보고 있다.
대통령실은 야권의 통일교 특검 주장에 대해 “특정 종교나 여야 문제가 아니라 국가운영의 원칙에 대한 문제”라며 경찰 수사를 먼저 지켜보겠다는 입장을 유지했다.
이강민 기자 river@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사