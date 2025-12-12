소상공인 10명 중 8명 “작년보다 매출 감소·정체”
한경협, ‘소상공인 상생ON페어’
경기 불황이 이어지면서 우리나라 소상공인의 경영 환경이 지난해에 비해 전반적으로 악화했다는 조사 결과가 나왔다.
한국경제인협회는 시장조사 전문기관 모노리서치에 의뢰해 소상공인 1000명을 대상으로 실태조사를 벌인 결과, 응답자의 77.1%가 올해 예상 매출이 지난해와 비슷하거나 줄어들 것으로 보고 있다고 11일 밝혔다. 올해 이익, 성장률 등 경영 성과와 전망에 대한 물음에도 응답자의 절반 가까이(46.5%)가 ‘나빠졌을 것’이라고 답했다. 올해 경영 성과가 좋아졌다는 응답은 19.8%에 그쳤다. 성과 악화 배경으로는 원자재·임대료 부담 증가(39.3%), 세금 부담(21%), 수수료·물류비 부담(14.9%) 등이 꼽혔다. 소상공인들은 경영에 있어 가장 큰 어려움으로 인건비·임대료 등 고정비 부담(43.4%), 경쟁 심화(25.4%), 마케팅·홍보 어려움(17.1%) 등을 들었다.
한경협은 경영 부담이 커진 소상공인들의 글로벌 온라인 판로 개척과 마케팅, 디지털 역량 강화 등을 돕기 위해 중소벤처기업부, 소상공인시장진흥공단 등 관계기관 및 네이버 카카오 아마존 쇼피 등 국내외 플랫폼 기업들과 ‘강한 소상공인 상생ON페어(사진)’를 개최했다. 행사는 12일까지 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린다.
