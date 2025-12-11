보수야당 “통일교 특검해야”, 대통령실 “국수본 수사부터”
경찰, 전담수사팀에 23명 배치
“관련자 조사 조율 중… 신속 수사”
대통령실과 더불어민주당은 여권 인사로 확산 중인 통일교 금품 수수 의혹과 관련해 경찰청 국가수사본부 수사를 지켜보겠다고 밝혔다. 보수 야권은 김건희 특검의 편파 수사 논란과 묶어 이를 ‘통일교 게이트’로 규정하고 별도 특검을 제안하는 역공에 나섰다. 경찰은 특별전담수사팀에 23명을 배치하고 본격 수사에 돌입했다.
대통령실 핵심 관계자는 11일 국민일보에 “국수본은 그런 일을 하라고 있는 기관”이라며 경찰 수사에 무게를 실었다. 이 대통령이 전날 여야를 막론한 성역 없는 수사를 지시했고 수사 결과에 따라 엄정하게 처벌하면 된다는 취지다. 야당이 주장하는 특검에 대해서도 선을 그었다. 여권 고위 관계자는 “사안을 여야로 나눠 물타기하려는 것”이라며 “특검을 전제로 논의할 단계가 아니다”고 말했다. 즉각 수사를 시작할 수 있는 국수본과 달리 특검 논의에 빠져드는 순간 입법에서부터 특검 선임 과정까지 정치적 공방이 끝없이 이어질 것을 우려한 것으로 풀이된다.
야당은 별도 특검을 주장했다. 장동혁 국민의힘 대표는 국회 최고위원회의에서 “민중기 특검의 선택적 수사와 대통령 사전 보고 여부, 국무회의 발언 경위에 이르기까지 특검을 통해 진상을 밝혀야 할 심각한 국정농단”이라며 “민주당은 종합특검 운운하는데, 이 사건부터 특검해야 한다”고 밝혔다.
이준석 개혁신당 대표는 거대 양당을 제외한 제3당이 후보를 추천하는 통일교 특검을 제안했다. 개혁신당은 여권 인사가 연루된 의혹을 수사하는 특검 후보를 추천하고, 조국혁신당 또는 진보당이 국민의힘 관련 의혹에 대한 특검 후보를 추천하자는 주장이다. 이 대표는 “동일한 사안으로 권성동 국민의힘 의원이 구속된 상황에서 민주당이 특검을 거부할 명분은 없다”고 지적했다. 이에 송언석 국민의힘 원내대표는 “적극 환영한다. 명확한 진상규명과 철저한 발본색원을 특검으로 이뤄내 보자”고 화답했다.
국민의힘은 해당 의혹과 관련해 민중기 특검과 수사팀을 직무유기 혐의로 경찰에 고발했다. 금품 수수 의혹이 제기된 민주당 전현직 의원들도 정치자금법 위반 및 뇌물 수수 혐의로 고발했다.
경찰은 전담팀 출범 첫날인 이날 서울구치소를 방문해 윤영호 전 통일교 세계본부장을 조사했다. 경찰 전담팀에는 내란 특검에서 복귀한 박창환 총경을 포함해 경찰청 중대범죄수사과 소속 인원이 투입됐다. 경찰은 윤 전 본부장이 지난 8월 특검에서 진술한 여야 정치인 5명에 대한 수사를 진행한다.
