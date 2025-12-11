변장하고 어선 타고… 천신만고 끝 오슬로 도착한 마차도

‘노벨평화상’ 베네수엘라 野지도자

비밀단체 도움받아 목숨 걸고 탈출

시상식엔 못 갔지만 지지자들 환호

올해 노벨평화상 수상자인 마리아 코리나 마차도가 11일 새벽(현지시간) 노르웨이 오슬로시청 인근 한 호텔에 여장을 푼 뒤 밖으로 나와 지지자들을 만나고 있다. AFP연합뉴스

올해 노벨평화상을 수상한 베네수엘라 야권 지도자 마리아 코리나 마차도가 오랜 은신을 끝내고 11일(현지시간) 노르웨이 수도 오슬로에서 대중 앞에 나타났다.



AFP통신 등에 따르면 마차도는 이날 새벽 오슬로시청 인근 호텔에서 지지자와 시민들을 만났다. 지난 1월 베네수엘라 수도 카라카스에서 반정부 시위에 참가한 뒤 행적을 감추고 온라인상에서만 활동했던 그가 11개월 만에 공개 장소에서 모습을 드러낸 것이다. 당초 마차도는 10일 오슬로시청에서 열린 노벨평화상 시상식에 참석할 예정이었지만 베네수엘라 탈출 여정이 지연돼 제시간에 도착하지 못했다. 시상식에선 마차도의 딸 아나 코리사 소사 마차도가 노벨 메달을 대신 받았다.



마차도는 호텔 발코니에서 군중을 향해 손을 흔들어 인사하다가 잠시 밖으로 나가 지지자들을 직접 만났다. 지지자들은 베네수엘라 국가를 부르며 “자유” “용기”를 연호했고 “대통령”을 외치는 소리도 들렸다고 외신들은 전했다. 2013년부터 장기 집권한 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령에게 맞서 ‘독재 정권 종식’을 요구해온 마차도는 한때 우파 야당 대표이자 유력 대권 주자였지만 지금은 피선거권을 박탈당했다.



마차도는 지지자들에게 “여러분 모두가 베네수엘라로 돌아오면 좋겠다”고 말했다. 이후 엑스에 지지자들과 부둥켜안은 사진을 올리며 “베네수엘라인 모두에게 이런 포옹이 필요하다”고 적었다.



월스트리트저널(WSJ)에 따르면 마차도는 노벨평화상 시상식에 참석하기 위해 지난 2개월간 비밀 단체의 도움을 받아 베네수엘라 탈출 계획을 세웠다.





지난 8일 오후 베네수엘라 은신처에서 가발을 쓰고 변장한 뒤 탈출을 시작한 그는 약 10시간의 육로 이동에서 군 검문소 10곳을 지나야 했다. 가까스로 들키지 않고 바닷가에 도착한 그는 9일 새벽 목제 어선을 타고 네덜란드령 퀴라소까지 이동했다. 퀴라소는 베네수엘라 내륙에서 65㎞가량 떨어진 섬이다. 마차도는 퀴라소에서 익명의 조력자가 지원한 민간 제트기를 타고 미국 메인주 뱅거를 경유해 10일 밤 오슬로에 도착했다.



WSJ는 “비밀 단체의 연락을 받은 미군이 마차도의 탈출 과정에서 F-18 전투기 2대를 급파해 40여분간 엄호했다”고 전했다.



마차도는 BBC 인터뷰에서 “목숨을 걸고 도와준 많은 사람들 덕분에 오슬로에 왔다”며 감사의 뜻을 표했다. 다시 베네수엘라로 안전하게 돌아갈 수 있을지를 두고도 우려가 크지만 그는 “당연히 돌아갈 것”이라고 말했다.



김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 국제부 김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr 2410 응원 하기 Boom de yada 올해 노벨평화상을 수상한 베네수엘라 야권 지도자 마리아 코리나 마차도가 오랜 은신을 끝내고 11일(현지시간) 노르웨이 수도 오슬로에서 대중 앞에 나타났다.AFP통신 등에 따르면 마차도는 이날 새벽 오슬로시청 인근 호텔에서 지지자와 시민들을 만났다. 지난 1월 베네수엘라 수도 카라카스에서 반정부 시위에 참가한 뒤 행적을 감추고 온라인상에서만 활동했던 그가 11개월 만에 공개 장소에서 모습을 드러낸 것이다. 당초 마차도는 10일 오슬로시청에서 열린 노벨평화상 시상식에 참석할 예정이었지만 베네수엘라 탈출 여정이 지연돼 제시간에 도착하지 못했다. 시상식에선 마차도의 딸 아나 코리사 소사 마차도가 노벨 메달을 대신 받았다.마차도는 호텔 발코니에서 군중을 향해 손을 흔들어 인사하다가 잠시 밖으로 나가 지지자들을 직접 만났다. 지지자들은 베네수엘라 국가를 부르며 “자유” “용기”를 연호했고 “대통령”을 외치는 소리도 들렸다고 외신들은 전했다. 2013년부터 장기 집권한 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령에게 맞서 ‘독재 정권 종식’을 요구해온 마차도는 한때 우파 야당 대표이자 유력 대권 주자였지만 지금은 피선거권을 박탈당했다.마차도는 지지자들에게 “여러분 모두가 베네수엘라로 돌아오면 좋겠다”고 말했다. 이후 엑스에 지지자들과 부둥켜안은 사진을 올리며 “베네수엘라인 모두에게 이런 포옹이 필요하다”고 적었다.월스트리트저널(WSJ)에 따르면 마차도는 노벨평화상 시상식에 참석하기 위해 지난 2개월간 비밀 단체의 도움을 받아 베네수엘라 탈출 계획을 세웠다.지난 8일 오후 베네수엘라 은신처에서 가발을 쓰고 변장한 뒤 탈출을 시작한 그는 약 10시간의 육로 이동에서 군 검문소 10곳을 지나야 했다. 가까스로 들키지 않고 바닷가에 도착한 그는 9일 새벽 목제 어선을 타고 네덜란드령 퀴라소까지 이동했다. 퀴라소는 베네수엘라 내륙에서 65㎞가량 떨어진 섬이다. 마차도는 퀴라소에서 익명의 조력자가 지원한 민간 제트기를 타고 미국 메인주 뱅거를 경유해 10일 밤 오슬로에 도착했다.WSJ는 “비밀 단체의 연락을 받은 미군이 마차도의 탈출 과정에서 F-18 전투기 2대를 급파해 40여분간 엄호했다”고 전했다.마차도는 BBC 인터뷰에서 “목숨을 걸고 도와준 많은 사람들 덕분에 오슬로에 왔다”며 감사의 뜻을 표했다. 다시 베네수엘라로 안전하게 돌아갈 수 있을지를 두고도 우려가 크지만 그는 “당연히 돌아갈 것”이라고 말했다.김철오 기자 kcopd@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지