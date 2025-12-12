우리은행, 은행사 박물관 ‘우리1899’ 새단장
우리은행이 126년 역사를 현대적으로 재해석한 전시 공간 ‘우리1899’를 재단장해 서울 중구 본점 지하 1층에 개관했다고 11일 밝혔다. 이번 재단장은 2004년 국내 최초의 은행사 전문 박물관으로 문을 연 지 21년 만에 진행됐다. 우리1899라는 이름은 임직원 투표를 통해 정해졌다. 우리은행의 ‘우리’에 이 은행 전신인 대한천일은행의 창립 연도(1899년)를 더했다.
우리1899에는 서울시 지정 문화재인 대한천일은행 창립 청원서와 가장 오래된 은행 건물인 광통관(현 종로금융센터) 재현 조형물 등이 전시된다. 소설 ‘토지’를 쓴 박경리 작가가 1954년 당시 상업은행에서 근무했던 인사 기록과 기고한 사보 등도 볼 수 있다. 우리1899는 월~토요일 오전 10시부터 오후 6시까지 무료로 관람할 수 있다.
