시사 전체기사 [포토] 딸기 수확도 로봇으로 입력:2025-12-11 00:03 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 서울 서초구 aT센터에서 10일 열린 ‘2025 농림축산식품 과학기술대전’에서 국내 스타트업 비욘드로보틱스(Beyond Robotics)의 로봇이 딸기를 수확하는 시범을 보이고 있다. 연합뉴스 GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 “잘한다” 정청래 41%, 장동혁 26%… 정치 양극화 부추기는 리더십 2 민생 외면에 냉담한 평가… 정 ‘호남만 긍정’ 장 ‘TK도 부정적’ 3 [단독] 권오을 “한국 정치는 인맥… 성남시·경기도서 일했는지가 가장 기본” 4 李 지지율 60% 육박하지만 지방선거 민심은 접전… 왜? 5 국힘 인요한, 의원직 사퇴 표명…이소희 승계 예정 해당분야별 기사 더보기 1 [단독] 쿠팡, 구독 해지시 무료이용권 제공 중단…탈퇴 절차 간소화 2 카톡 친구탭 다음주 복원…이르면 15일부터 3 ‘청문회 일주일 앞두고…’ 미국인으로 대표 바꾼 쿠팡 4 [단독] “책임 떠맡을라”… 당국 ‘해킹 대비 SOS’에 보안업계 ‘난색’ 5 [단독] ‘꼼수’ 지적에… 쿠팡, 해지때 주던 무료 이용권 중단 해당분야별 기사 더보기 1 ‘계엄군 총구 잡은 안귀령’은 연출된 장면?…법정 증언 2 ‘긴급체포’ 조지호, 직무 정지 후에도 ‘1억6000만원’ 연봉 수령 3 권익위, ‘딸 축의금’ 최민희·‘아들 화환’ 김선교 경찰 송부 4 조세호 ‘조폭연루설’ 해명…“지방행사 다니다 만났다” 5 보성서 아내 흉기로 살해한 50대 남성 긴급체포 해당분야별 기사 더보기 1 토트넘 6만 팬 기립 박수…‘레전드’ 손흥민 작별 인사 2 “중국, 서해에 16개 구조물 설치”…CSIS, 中 ‘회색지대 전술’ 비판 3 1만6000원 중고 돼지 저금통에서…쏟아진 ‘300만원’ 4 전 세계 억만장자 3000명 육박…한국은 7명 줄어 31명 5 파라마운트, 워너브라더스 적대적 인수 시도 해당분야별 기사 더보기 1 조폭 연루설에 조세호 ‘유퀴즈’ ‘1박2일’ 하차 2 SNL부터 쌓아온 찰떡 케미… “이렇게 편하고 재밌을 수가” 3 박나래 방송활동 잠정 중단… 불법 의료행위 논란 확산 4 다섯 명 함께 “영원히 god”…‘국민그룹’ 위엄 증명한 3시간 5 공대생→미코→배우…서민주 “‘정보원’ 첫 주연 감격, 계속 도전” 해당분야별 기사 더보기 1 올해 한국인이 가장 많이 사용한 앱은 ‘이것’ 2 ‘한국의 엘리자베스 테일러’ 김지미, 미국서 별세…향년 85세 3 마트서 일하던 美 88세 노인…25억원 기부 받았다 4 ‘한국의 엘리자베스 테일러’ 김지미, 미국서 별세 5 ‘어쩔수가없다’-‘케데헌’, 美골든글로브 3개 부문 후보 올라 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 ‘청문회 일주일 앞두고…’ 미국인으로 대표 바꾼 쿠팡 30대 ‘쉬었음’ 역대 최대… 줄지 않는 2030 ‘취포족’ 부양비 제도 내년 1월부터 폐지… 자식 연 끊겨도 의료급여 받는다 ‘긴급체포’ 조지호, 직무 정지 후에도 ‘1억6000만원’ 연봉 수령 李 지지율 60% 육박하지만 지방선거 민심은 접전… 왜? [단독] 권오을 “한국 정치는 인맥… 성남시·경기도서 일했는지가 가장 기본” 다시 뛴 국제 휘발유값…정부, 정유·주유소업계에 “인상 자제" 조세호 ‘조폭연루설’ 해명…“지방행사 다니다 만났다” 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요