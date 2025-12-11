시사 전체기사

[포토] 딸기 수확도 로봇으로

입력:2025-12-11 00:03
서울 서초구 aT센터에서 10일 열린 ‘2025 농림축산식품 과학기술대전’에서 국내 스타트업 비욘드로보틱스(Beyond Robotics)의 로봇이 딸기를 수확하는 시범을 보이고 있다. 연합뉴스

