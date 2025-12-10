시사 전체기사 [포토] 설 선물은 과일로… 입력:2025-12-10 21:59 수정:2025-12-10 22:04 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 설 선물 시장 흐름과 전통·로컬 우수 상품을 확인할 수 있는 '명절선물전'이 10일 서울 강남구 코엑스에서 열렸다. 관람객들이 코엑스 전시장의 과일 코너를 둘러보고 있다.최현규 기자 GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 국힘 인요한, 의원직 사퇴 표명…이소희 승계 예정 2 “정부 부동산 정책 잘못했다” 46%… 시급 과제 ‘경제 활성화’ 1순위 꼽아 3 [단독] 권오을 장관 “정치는 인맥…경기도·성남 근무했는 지가 기본” 4 정치 양극화, 보수 ‘언론 편파보도’·진보 ‘편향적 유튜브’ 탓 5 “잘한다” 정청래 41%, 장동혁 26%… 정치 양극화 부추기는 리더십 해당분야별 기사 더보기 1 [단독] 쿠팡, 구독 해지시 무료이용권 제공 중단…탈퇴 절차 간소화 2 카톡 친구탭 다음주 복원…이르면 15일부터 3 [단독] “책임 떠맡을라”… 당국 ‘해킹 대비 SOS’에 보안업계 ‘난색’ 4 공룡 끌어들인 ‘슈퍼 멤버십’ 전략 먹혔다… 조용히 웃는 네이버 5 “취업? 어차피 어렵다”… 취준생 10명 중 6명은 ‘소극적 구직자’ 해당분야별 기사 더보기 1 ‘계엄군 총구 잡은 안귀령’은 연출된 장면?…법정 증언 2 조세호 ‘조폭연루설’ 해명…“지방행사 다니다 만났다” 3 권익위, ‘딸 축의금’ 최민희·‘아들 화환’ 김선교 경찰 송부 4 보성서 아내 흉기로 살해한 50대 남성 긴급체포 5 백해룡 주장 ‘마약밀수 의혹’…세관직원 무혐의 해당분야별 기사 더보기 1 토트넘 6만 팬 기립 박수…‘레전드’ 손흥민 작별 인사 2 “중국, 서해에 16개 구조물 설치”…CSIS, 中 ‘회색지대 전술’ 비판 3 1만6000원 중고 돼지 저금통에서…쏟아진 ‘300만원’ 4 트럼프 “시진핑에 엔비디아 ‘H200’ 칩 수출 허용 통보” 5 경제 연설하던 트럼프 “북한이 가장 강력한 국경” 90분 장광설 해당분야별 기사 더보기 1 SNL부터 쌓아온 찰떡 케미… “이렇게 편하고 재밌을 수가” 2 조폭 연루설에 조세호 ‘유퀴즈’ ‘1박2일’ 하차 3 박나래 방송활동 잠정 중단… 불법 의료행위 논란 확산 4 공대생→미코→배우…서민주 “‘정보원’ 첫 주연 감격, 계속 도전” 5 다섯 명 함께 “영원히 god”…‘국민그룹’ 위엄 증명한 3시간 해당분야별 기사 더보기 1 올해 한국인이 가장 많이 사용한 앱은 ‘이것’ 2 ‘어쩔수가없다’-‘케데헌’, 美골든글로브 3개 부문 후보 올라 3 ‘한국의 엘리자베스 테일러’ 김지미, 미국서 별세…향년 85세 4 ‘한국의 엘리자베스 테일러’ 김지미, 미국서 별세 5 “40대 韓여성 유방암 많은 이유, 마른 체형+갱년기 호르몬 탓” 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 부양비 제도 내년 1월부터 폐지… 자식 연 끊겨도 의료급여 받는다 ‘긴급체포’ 조지호, 직무 정지 후에도 ‘1억6000만원’ 연봉 수령 李 지지율 60% 육박하지만 지방선거 민심은 접전… 왜? [단독] 권오을 “한국 정치는 인맥… 성남시·경기도서 일했는지가 가장 기본” 다시 뛴 국제 휘발유값…정부, 정유·주유소업계에 “인상 자제" 조세호 ‘조폭연루설’ 해명…“지방행사 다니다 만났다” 5년 전엔 평균 5만원이었는데…‘축의금 10만원 시대’ 올해 한국인이 가장 많이 사용한 앱은 ‘이것’ 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요