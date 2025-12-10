시사 전체기사

[포토] 설 선물은 과일로…

입력:2025-12-10 21:59
수정:2025-12-10 22:04
설 선물 시장 흐름과 전통·로컬 우수 상품을 확인할 수 있는 '명절선물전'이 10일 서울 강남구 코엑스에서 열렸다. 관람객들이 코엑스 전시장의 과일 코너를 둘러보고 있다.

최현규 기자

