대통령실 “물고 늘어질수록 갑절로 책임” 공세모드 전환

“전 정권서 벌인 일, 큰 부담 없다

스스로 해산 근거 만들고 있어”

정진상·이종석·전재수·정동영·김규환 등

의혹 거론 인사들 ‘펄쩍’

대통령실이 여권 인사의 금품수수 연루를 주장하고 나선 통일교 움직임에 대해 “(여권을) 물고 늘어질수록 그것까지 갑절로 책임을 묻겠다”고 경고했다. 이번 사안의 본질은 정교유착에 따른 사회 혼란이며, 이에 대한 법적 책임을 분명히 하겠다는 의지도 강조했다.



대통령실 핵심 관계자는 10일 “(통일교 이슈는) 여야 문제가 아니라 사회질서를 흐트러뜨리는 사안”이라며 “법인의 영향력 확대를 위한 부당행위는 물론 이로부터 파생해 벌이고 있는 면피 목적의 사회질서 위해 행위도 모두 꼼꼼히 판단하고 있다”고 밝혔다. 다른 대통령실 관계자도 “여야 상관없이 문제가 있다면 발본색원해야 한다”며 “문제의 근본부터 뿌리 뽑아야 한다는 원칙을 갖고 있다”고 말했다.



여권 내부에서는 통일교 측 주장이 자신들을 불리한 정황으로 몰고 가는 행위라는 인식이 강하다. 한 여권 고위 관계자는 “통일교가 조직적으로 정치권 로비를 했다는 사실을 스스로 실토하는 셈 아니냐”며 “해산 근거를 스스로 만들고 있다. 전 정권에서 벌어진 일이지 우리 정권에서 벌어진 게 아니라 큰 부담은 없다”고 말했다.



이 관계자는 지난 대통령 선거 국면에서도 영향력을 행사하려 한 일부 종교집단에 대해 “문제가 있다는 정황이 드러나면 모두 책임을 물어야 한다. 통일교만의 얘기가 아니다”고 말했다. 이어 “이번 기회에 사회질서를 해치는 종교의 정치개입 전반을 바로잡겠다는 것”이라고 강조했다.



통일교 측이 접촉했다고 거론한 인사들은 의혹을 강하게 부인하며 진화에 나섰다. 통일교 금품수수 관련 의혹을 받고 있는 정동영 통일부 장관은 이날 기자들과 만나 “내일(11일) 아침 입장문을 내겠다. 굉장히 싱거운 내용이 될 것”이라며 “저의 인격을 믿어달라”고 말했다. 더불어민주당은 정진상 전 민주당 대표 정무조정실장과 통일교가 접촉했다는 보도에 대해 “해당 내용은 전혀 사실이 아니며 통일교 측과 어떠한 접촉도 없었다”고 밝혔다. 이종석 국정원장도 “2022년 초 통일교 관계자가 지인을 통해 ‘북한 문제에 대해 할 얘기가 있다’며 면담을 요청해 연구실에서 지인과 함께 한 차례 만난 바 있다”며 “그 이후 어떠한 접촉이나 교류도 없었다”고 설명했다.



금품수수 의혹이 제기된 전재수 해양수산부 장관은 미국 출장 중 “통일교로부터 단 10원짜리 하나 불법적인 금품수수가 없었다는 것을 분명하게 말씀드린다”는 입장을 밝혔다. 한·일 해저 터널 청탁 관련 질문에도 “전혀 사실무근”이라고 말했다. 2019년경 같은 명목으로 수천만원의 금품을 받았다는 의혹이 제기된 김규환 전 미래한국당 의원도 통화에서 “윤영호(전 통일교 세계본부장)와는 전화 한 통 한 적 없다. 전형적 물타기”라고 말했다.



통일교 연루 의혹 확산이 내년 6월 지방선거 핵심 이슈로 부상할 가능성도 제기된다. 한 여권 관계자는 “수사 결과를 지켜봐야 한다”고 말했다.



윤예솔 박준상 기자 pinetree23@kmib.co.kr



