해상풍력 보급 ‘가속페달’… 2035년까지 70배 이상 ↑
기후에너지부, 확충·보급 계획 발표
반발 줄이려 ‘바람소득 마을’ 모델화
전력망 부족 등 실현 가능성 의문
정부가 현재 0.35기가와트(GW) 규모인 해상풍력 발전 용량을 2035년까지 25GW로 70배 이상 늘리겠다는 목표를 10일 제시했다. 다만 지역 주민 반발을 무마해야 하고 해상풍력 항만 및 전력망 확충 등 물리적 제약이 많아 목표 달성에 회의적인 시각이 적지 않다.
기후에너지환경부는 10일 김성환 장관 주재로 ‘범정부 해상풍력 보급 가속 전담반’ 2차 회의를 열고 ‘해상풍력 인프라 확충·보급 계획’을 발표했다. 현재 연 0.6GW 수준인 해상풍력 공급 능력을 이재명정부 임기 내 4GW로 6배 이상 높이겠다는 게 핵심 목표다. 공급 능력을 늘려 해상풍력 보급(착공 포함) 규모를 5년 뒤인 2030년까지 10.5GW로, 2035년까지 25GW까지 확대한다는 구상이다.
목표 달성을 위해선 해상풍력 보급 역량을 단기간에 늘려야 한다. 기후부는 우선 목포신항 한 곳뿐인 해상풍력 전용 항만을 2030년까지 인천·군산항 등 8곳으로 확대한다. 150조원 규모 국민성장펀드 일부를 해상풍력 프로젝트에 투입하는 방안도 추진한다.
킬로와트시(㎾h)당 330원 수준인 해상 풍력 발전 단가도 150원 이하로 대폭 낮춘다는 계획이다. 단가가 낮아지면 전력 판매가격에서 경쟁력이 생긴다. 해상풍력 보급의 걸림돌로 작용한 인허가 정비에도 나선다. 해상풍력 핵심 기자재인 터빈도 국내 기술로 20MW급 초대형 모델 개발에 나서기로 했다.
관건은 지역 주민의 반발과 실현 가능성이다. 해상풍력 발전은 해양생태계에 악영향을 줄 수 있고 어업에도 피해를 줄 수 있다. 지역 반발을 줄이기 위해 정부는 주민이 해상풍력 사업에 투자하고 수익을 받는 ‘바람소득 마을’ 표준 모델을 만든다는 방침이다.
해상풍력 항만 및 전용 설치선 확충, 인허가 간소화 등의 제약도 모두 차질 없이 해소돼야 한다. 해안가에서 생산한 전력을 수도권 등 주요 소비 지역으로 옮겨오는 것도 과제다. 유승훈 서울과기대 교수는 “현재도 해상풍력은 전력망이 부족해 가동이 안 되는 경우가 많다”며 “서해안 에너지 고속도로 구축 등이 구체화해야 할 것”이라고 말했다.
세종=양민철 기자 listen@kmib.co.kr
