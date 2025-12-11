한국형 파운드리 생태계 만든다… 광주-부산-구미엔 ‘혁신벨트’

정부, 반도체 산업 육성 전략 발표

2강 목표로 2047년까지 700조 투입

공공기관 국산 반도체 우선 구매도

김정관(오른쪽) 산업통상부 장관이 10일 용산 대통령실에서 열린 AI 시대의 K-반도체 비전과 육성전략 보고회에서 AI 시대, 반도체산업 전략에 대해 발표를 하고 있다. 연합뉴스

정부가 ‘반도체 세계 2강’ 달성을 목표로 2047년까지 700조원을 투입해 시스템 반도체 등 취약한 분야의 경쟁력을 확보한다. 광주-부산-구미를 연결하는 ‘남부권 반도체 혁신벨트’도 구축할 계획이다.



김정관 산업통상부 장관은 10일 서울 용산 대통령실에서 이재명 대통령 주재로 열린 보고회를 통해 ‘인공지능(AI) 시대, 반도체 산업 육성 전략’을 발표했다.



김 장관은 우선 생산 물량 확충의 핵심으로 반도체 클러스터 지원을 들었다. 경기 용인시를 중심으로 구축 중인 반도체 클러스터에는 반도체 집적회로를 만드는 10개의 반도체 팹(반도체 생산 공장)이 들어설 계획이다. 2047년까지 투입되는 민간 투자 규모는 700조원을 웃돌 전망이다. 지난해 1월 발표했던 계획(622조원)보다 78조원이 더 늘었다. 정부는 전력·용수 등 기초 인프라와 국비 지원을 책임지기로 했다.



질적으로는 초격차 기술 구축에 나서기로 했다. 2030년까지 AI 반도체 기술 개발에 1조2676억원 투입을 비롯해 분야별 반도체 기술 개발에 예산을 대폭 할애한다. 첨단 패키징(3606억원) 화합물 반도체(2601억원) 차세대 메모리(2159억원) 등이 주력 개발 품목이다. 한국이 취약한 시스템 반도체 경쟁력 강화를 위해서는 ‘한국형 팹리스·파운드리 생태계’를 구축한다. 민·관 합동으로 4조5000억원 규모의 12인치 40나노급 파운드리를 만드는 방안을 검토하기로 했다. 국내 팹리스 전용 물량을 할당하고 시제품 제작 지원 프로그램 등을 운영할 계획이다.



공공기관이 국산 반도체를 우선 구매하도록 해 판로를 확보하고 99% 수입에 의존하는 국방 반도체 기술 자립 프로젝트도 가동한다. 산업부와 과학기술정보통신부, 방위사업청이 합동으로 국방 반도체 전주기 기술 개발에 나서기로 했다. 첨단 반도체 소부장(소재·부품·장비) 기업을 만드는 작업도 병행한다. 성장 잠재력이 있는 회사에 연구개발(R&D)을 전폭 지원한다는 방침이다.



반도체의 기초체력이라고 할 수 있는 고급 인력 양성 대책도 이번 방안에 담았다. 2030년까지 현재 각각 6개, 4개인 반도체 특성화대학원과 반도체 아카데미를 10개, 6개로 늘려가기로 했다. 대학원을 중심으로 매년 석·박사급 인력을 300명씩 신규 배출하겠다는 목표를 세웠다.



지역균형발전 차원에서 향후 반도체 등 첨단산업 특화단지는 비수도권만 허용하겠다는 방침도 세웠다. 광주와 부산, 경북 구미시를 잇는 남부권 반도체 혁신벨트 구축부터 이 방침이 적용된다. 이 대통령은 “균형발전을 위해 재생 에너지가 풍부한 남쪽 지방으로 눈길을 돌려 새로운 산업 생태계 구축에 관심을 가져주길 바란다”고 당부했다.



한국반도체산업협회는 “대한민국 반도체 산업의 비전과 목표, 국가 차원의 대응 과제를 체계적으로 제시했다는 점에서 큰 의미가 있다”고 평가했다.



세종=신준섭 기자 sman321@kmib.co.kr



