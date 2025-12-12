시사 전체기사

[시가 있는 휴일] 겨울꽃

입력:2025-12-12 00:10
공유하기
글자 크기 조정

십일월 마니산 마른 잎 밟고 오른
산행길에 진달래꽃
떨어질 낙엽도 없는데 바람은 상수리 빈 가지
아프게 흔드는데
그늘에 숨은 나무 바위 아래 키 낮춰
해맑은 꽃송이 내걸고 있는 정신 나간 봄꽃

철 모르고 핀 건가 여태 기다린 건가
표정은 봄꽃 그대로 속살 내밀어 보이지만
속으로 차게 울고 있나
저 아래 텅 빈 검은 갯벌 바다
새들도 돌아가고 때 저문 지 오래인데

바다 건널 뱃길도 끊겼고
북으로 달려갈 꿈도 접어야 하는데
오지 않는 무언가를 기다리느라
계절을 살아보지도 못했는지

매양 꽃 피워 그대 맞이할 생각뿐이었는지
다 떠나고 저문 뒤에도
피어날 꿈 그것 하나만 남아
이렇게라도 허공에 피워두어야 하리
세월의 허기를 허공에 묻어두고

그러지 않나 누구나 그러지 않나
그 쓸쓸한 길을
누구나 겨울꽃 하나 품고 가지 않나

-백무산 시집 '누군가 나를 살아주고 있어'에서

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
한목소리 낸 정치권 “국민을 무서워하는 정치 필요”
화재감지기 신고에도 ‘오작동’ 오판…지연 출동에 80대 홀로 숨져
“리틀 이건희” 이부진, 포브스 ‘여성파워’ 90위…네이버 최수연은 91번째
스토킹 여성 살해 윤정우 징역 40년 선고
“내란 사과, 극우 절연” 사과 상자 보낸 혁신당…국힘, 돌려보내
경매 나오는 아파트·상가↑… “더 못 버텨” 눈물의 영끌족
李 “2심부터”라지만… 사법부 “내란전판 자체가 위헌 소지”
‘내란 청산 공감’ 중도층, 독단적 팬덤 정치엔 등 돌렸다
국민일보 신문구독