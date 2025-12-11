[단독] ‘꼼수’ 지적에… 쿠팡, 해지때 주던 무료 이용권 중단
모바일서도 탈퇴 등 절차 간소화
일각 “손해 메우려…” 의심 눈초리도
쿠팡은 구독 해지 과정에서 선별적으로 무료 이용권을 제공해 회원 신분을 유지하도록 회유하던 절차를 없앴다. 모바일에서도 바로 구독 해지가 가능하도록 하고, 설문조사 조항을 선택형으로 전환했다. 대규모 개인정보 유출 사태를 계기로 회원 탈퇴 절차가 지나치게 복잡하다는 지적이 나오자 본격적으로 간소화 작업에 돌입한 것이다. 다만 쿠팡의 조치가 미흡하다는 비판도 제기된다.
10일 국민일보 취재를 종합하면 쿠팡은 최근 구독 해지 시 이용자 이탈을 방지할 목적으로 일부 회원에게 주던 무료 이용권을 더는 제공하지 않는 것으로 확인됐다. 쿠팡은 소비자의 해지권을 최대한 보장하기 위해 선제 대응에 나섰다는 입장이다.
무료 이용권 혜택 제안은 소비자들의 해지권을 가장 크게 침해하는 조항으로 꼽힌다. 실질적으로 이용자들에게 금전적 이익을 제공함으로써 회원 탈퇴를 망설이게 만든 대표적인 요인이다. 이번 사태를 계기로 “쿠팡이 꼼수를 써서 회원 탈퇴를 막고 있다”는 비판 여론이 확산하자 논란의 불씨를 없앤 것이다. 그간 쿠팡의 선별적 혜택 제공 정책을 두고 형평성 논란이 일기도 했다. 일부 이용자는 구독 해지를 선택할 때 2개월 무료 이용권 등을 제안받았지만, 쿠팡을 장기간 사용했음에도 바로 구독 해지가 된 회원들도 많았다.
이와 함께 쿠팡은 전반적인 탈퇴 절차도 간소화했다. 쿠팡은 회원 탈퇴 절차에서 ‘PC 버전으로 이동’ 단계를 삭제해 모바일에서도 그대로 탈퇴할 수 있도록 기능을 추가했다. 주관식 설문조사는 의무형에서 선택형으로 전환했다. 기존에는 마이 쿠팡 접속, 본인 확인, PC 버전 화면으로 이동, 본인 확인, 이용 내역 확인, 주관식 설문 등 탈퇴 절차만 6단계에 달했다.
그러나 보상안이 나오지 않은 상황에서 지금의 쿠팡 대처는 아쉽다는 의견이 적잖다. 유통업계 관계자는 “보상안도 나오지 않은 상황에서 무료 이용권을 제공하지 않는다는 것은 ‘탈팡족’이 늘어나자 예산을 줄여 손해를 메우려는 의도로 해석될 소지가 크다”며 “큰 사고가 터지고 나서야 제도를 정비하는 모습은 진정성이 떨어져 보일 수 있다”고 말했다.
박성영 기자 psy@kmib.co.kr
