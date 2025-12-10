李 지지율 60% 육박하지만 지방선거 민심은 접전… 왜?

이재명 대통령 지지율이 60%에 육박하고 여당 지지율이 야당 지지율을 압도함에도 내년 ‘6·3 지방선거’ 민심은 여야 어느 한 쪽의 손을 들어주지 않는 것으로 나타났다. 각종 개혁을 일방적으로 밀어붙이는 여권의 모습이 정권심판 심리를 강화하고 있다는 분석이다.
국민일보가 한국갤럽에 의뢰한 조사에서 ‘현 정부를 지원하기 위해 여당 후보가 많이 당선돼야 한다’는 응답은 47%, ‘현 정부를 견제하기 위해 야당 후보가 많이 당선돼야 한다’는 응답은 42%로 나타났다. 같은 조사에서 이 대통령이 ‘잘하고 있다’는 응답이 59%, 지지하는 정당에 대해 ‘더불어민주당’이라고 답한 응답이 41%(국민의힘 27%)에 달한 것과 달리 지방선거 민심은 오차범위 내 접전 양상이다.
연령대별로 18~29세 응답자 58%는 정권 심판론의 손을 들어 야당 심판론(27%)의 배를 넘었다. 70대 이상에서도 정권 심판론이 53%를 기록해 야당 심판론(35%)을 앞섰다. 30대와 60대에서도 정권 심판론은 야당 심판론을 3% 포인트씩 앞섰다. 지역별로는 여야 텃밭을 제외하고는 팽팽한 구도였다. 다만 강원과 제주에선 정권 심판 여론이 강하게 나타났다. 강원에선 정권 심판론이 55%를 기록해 야당 심판론(35%)을 크게 앞섰고, 제주에선 정권 심판론이 61%(야당 심판론 39%)로 압도했다.
전문가들은 민주당의 밀어붙이기식 국회 운영이 반감을 불러일으키고 있다고 분석했다. 박상병 정치평론가는 “민주당이 각종 개혁 사안을 국민 여론을 경청해 처리하기보다 너무 급하게 밀어붙이고 있는 반면 부동산 가격 안정 등 민생 문제는 뒷전으로 밀리는 모양새”라며 “여기에 여권 인사들의 인사청탁 논란 등이 겹치며 민주당 지지자 중에도 선거에선 여권을 견제해야 한다는 여론이 강해진 것”이라고 분석했다.
이번 여론조사는 국민일보가 한국갤럽에 의뢰해 전국 만 18세 이상 남녀 1003명을 대상으로 지난 4~5일 진행됐다. 무선전화 인터뷰 조사 방식으로 실시됐으며, 대상자는 통신사 제공 휴대전화 가상번호 프레임에서 무작위 추출했다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1% 포인트, 응답률은 10.5%였다. 성·연령·지역별 인구비례 가중이 적용됐다. 이밖의 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.
이동환 성윤수 기자
