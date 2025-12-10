시사 전체기사

경기도, 제설제 살포 시간 매뉴얼화… “폭설 교통대란 막는다”

입력:2025-12-10 22:30
시·군 간 연계 도로 제설 관리
민자도로 관리·점검 대응 강화


경기도는 폭설로 발생하는 교통대란을 막기 위해 제설제 사전살포 시간을 구체적으로 규정하고 민자도로 관리까지 강화하는 새로운 대설 대응체계를 마련했다고 10일 밝혔다.

기존에는 ‘강설 전 사전살포’라는 포괄적 지시만 내려 시군별로 대응 편차가 컸으나, 앞으로는 도가 직접 사전살포 시간대를 매뉴얼화해 시·군에 제시하고 이행 상황을 실시간 점검한다. 시·군 주요 도로뿐 아니라 시·군 간 연계 도로의 제설 시작 시간과 작업 상황도 도가 직접 관리해 초기 대응의 공백을 최소화할 계획이다.

관리 사각지대로 지적돼 온 민자도로에 대한 대응도 강화된다. 서수원~의왕 등 7개 민자도로 사업자를 강설 전 사전 대비 회의와 도·시·군·유관기관 단체소통방에 포함시켜 제설 진행 상황을 공유하도록 하고, 기존에 사업자에 맡겨졌던 제설 실적도 도와 시·군 재난안전대책본부가 직접 점검하기로 했다.

강설 시 정체를 유발하는 오르막길 결빙, 대형차량 고장 등의 문제를 예방하기 위해 2㎏ 내외 소분 제설제를 확대 비치하고, 대형차량 배터리·체인을 갖춘 긴급차량을 운용한다. 불가피하게 정체가 발생할 경우를 대비해 우회로 안내, 정체 구간 진입 통제 등 긴급 조치도 사전에 계획해 민자도로를 중심으로 즉각 실행할 수 있도록 했다.

도는 이번 주말부터 개선안을 본격 시행해 강설 시 도민 불편을 크게 줄일 수 있을 것으로 기대하고 있다.

이종돈 경기도 안전관리실장은 “이번 개선안이 실효성 있게 작동하도록 철저히 준비하겠다”며 “촘촘한 재난대응체계를 구축해 도민 안전을 최우선으로 지키겠다”고 말했다.

수원=박재구 기자 park9@kmib.co.kr

