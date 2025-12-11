스키어의 일상에 스며드는 단 하나의 프리미엄 스키장
[And 여행] ‘수도권 최대’ 곤지암 스키장
수도권 최대 스키장인 경기도 광주 곤지암리조트가 지난 10일 스키장을 개장하며 2025/26 스키 시즌에 돌입했다. 중부고속도로 곤지암나들목에서 10분 거리에 있는 곤지암리조트는 서울 강남에서 40분 만에 도착할 수 있다. 이처럼 뛰어난 접근성을 갖춘 덕에 일상 속에서 부담 없이 즐길 수 있는 겨울 레포츠 공간으로 자리매김해왔다.
2025/26시즌을 맞아 ‘스키어의 일상에 스며드는 단 하나의 프리미엄 스키장’을 콘셉트로 직장인과 대학생 등 모든 스키어가 일상에서 언제든 떠나 즐길 수 있는 프리미엄 스키라이프를 제안한다.
유소년과 초급자들이 안심하고 스키를 배울 수 있도록 초급 강습자 전용 프라이빗 슬로프를 운영한다. 초·중급 스키어들은 정상에서 베이스까지 길고 넓게 이어진 완만한 경사의 ‘파노라마 슬로프’를 즐길 수 있다. 모든 스키어가 스키 본연의 매력과 겨울 레포츠의 짜릿함을 온전히 느낄 수 있도록 구성했다.
성수기인 12월 20일부터 내년 1월 31일까지 라이프스타일에 맞게 스키를 즐길 수 있도록 얼리 모닝 운영을 확대한다. 해당 기간 주말과 공휴일에는 오전 7시, 주중에는 오전 8시에 오픈해 시간이 부족한 스키어들이 원하는 시간대에 특별하게 스키를 즐길 수 있도록 했다.
곤지암리조트 스키장은 최대 폭 154m인 광폭 슬로프 8면, 시간당 1만 5000명을 정상까지 이동시키는 초고속 리프트, 무선 원격제어 제설 시스템 등 국내 최고 수준의 스키 시설을 갖췄다.
지갑이나 티켓 없이 스마트폰 하나로 예매부터 입장까지 가능한 모바일 원스톱 시스템도 구축했다. 국내 스키장 최초로 도입한 ‘스키 모바일 퀵패스’를 통해 곤지암리조트 모바일 앱에서 리프트권 예매부터, 결제, 렌탈, 입장까지 한 번에 가능하다. 이를 통해 매표소에서 대기하는 불필요한 시간을 줄이고 스키장을 더욱 편리하고 여유 있게 이용할 수 있다.
또 국내 최초로 도입한 ‘시간제 리프트권’을 비롯해 같은 시간대 이용객 수를 제한·관리하는 ‘슬로프 정원제’, 쾌적하고 다채로운 스키 부대시설 등을 운영하며 차별화된 스키 경험을 선사한다.
프리미엄 상품에 대한 고객 수요를 반영한 ‘레인보우클럽’ 스키 강습 프로그램도 운영한다. 1대 1 강습부터 전용 라운지 이용까지 포함된 프로그램이다. 수준 높은 담임제 강사들이 8회차 일대일 전문 강습을 통해 안전하고 체계적으로 지도한다. 처음 배우는 강습자도 스키를 즐기기에 제격이다. 강습생을 위한 다양한 혜택도 주어진다. 전용 라운지와 전용 로커, 전용 주차장 이용이 가능해 모든 스키 여정을 쾌적하고 편리하게 즐길 수 있다. 또 식사 쿠폰과 스페셜 기념품까지 만나볼 수 있다.
스키어와 아이 동반 가족을 위한 즐길 거리도 확대했다. 많은 스키어에게 사랑받는 ‘펀 슬로프’ 2곳을 운영해 이색적인 즐거움을 선사한다. 눈썰매장은 총 15개 레일 규모로, 동시간대 이용 정원을 300명으로 제한해 아이 동반 가족 또한 겨울 여행의 즐거움을 더 여유롭게 즐길 수 있다.
스키를 벗은 뒤 즐길 ‘애프터 스키’도 풍성하다. 국내 리조트 최초의 하이퍼 볼링 시스템을 적용한 록 볼링장 ‘스트라이크잇’과 온수풀에서 몸과 마음을 따뜻하게 녹일 수 있는 ‘패밀리 스파’, 추운 겨울 제철 음식을 즐길 수 있는 다양한 레스토랑까지 다채롭게 마련돼 있다.
스키하우스 앞 ‘빛의 광장’에는 올해 새롭게 선보이는 곤지암리조트의 다람쥐 캐릭터 ‘토리토’가 등장한다. 스키 타는 모습의 높이 8m 상당의 초대형 조형물로 설치돼 온 가족이 함께 겨울 레저 스포츠의 짜릿함과 행복한 추억을 남길 수 있다.
