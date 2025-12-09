“바닥 찍었나”… 지방 아파트값 5주 연속 상승

[흔들림 없는 부동산 시장]



지역별 큰 격차… 악성 미분양 늘기도

추세적 상승 이어지기는 힘들 전망

연합뉴스

장기간 부진했던 지방 아파트시장이 최근 2년 만에 상승 전환해 5주째 상승을 이어가고 있다. 하락을 거듭하던 지방 부동산 시장이 바닥을 찍은 것으로 보고, 실수요자들 중심으로 매수에 나선 것 아니냐는 목소리가 나온다. 다만 지방 내에서도 격차가 심하고, ‘악성 미분양’으로 불리는 준공 후 미분양 적체도 이어지고 있다. 가격 급등보다는 하락분을 회복하는 단계라는 시각이 우세하다.



8일 한국부동산원에 따르면 지방 아파트 매맷값은 최근 5주 연속 상승 중이다. 지난 11월 첫째 주부터 상승 전환(0.00→0.01%)했고, 그 후로도 12월 첫째 주까지 매주 0.01→0.02→0.01→0.02%씩 상승했다. 2023년 11월 넷째 주에 하락 전환(0.00→-0.02%)한 이후 약 2년 만의 변화다. 보합 전환한 9월 마지막 주를 포함하면 2개월간 한 번도 아파트값이 안 떨어졌다.





매수심리도 3년 3개월여 만에 최고치를 기록했다. 지방 아파트 매매수급지수는 12월 첫째 주 92.7로 2022년 8월 둘째 주(92.8) 이후 가장 높았다. 매매수급지수는 0~200으로 표기되는데, 기준점 100을 넘어서면 수요가 공급보다 많다는 의미다. 여전히 수요보다 공급이 많지만 매수심리는 높아지고 있다.



부산은 10월 마지막 주(27일 기준) 상승 전환 후 6주째 상승세다. 특히 12월 첫째 주 수영(0.17%), 해운대(0.16%), 동래(0.13%) 등은 부산 평균(0.04%)보다 월등히 높은 주간 상승률을 기록했다. 울산은 지난 7월 둘째 주 상승 전환(-0.01→0.01%)한 뒤 줄곧 상승 중이다. 지난 10월부터는 매주 0.1%대 상승을 기록 중이다.



그러나 지방 내 지역별 격차는 여전히 큰 편이다. 부산에서도 서부산권은 2022년 7월 이후 3년 4개월 이상 하락 중이다. 대구에서는 중·수성 두 곳만 최근 상승세를 보일 뿐 다른 지역은 하락을 거듭하고 있다.



고질적인 공급과잉 문제도 여전하다. 국토교통부에 따르면 지난 10월말 기준 전국 미분양 주택은 6만9069가구 중 지방 비중이 약 75%(5만1518가구)를 차지했다. 악성 미분양 적체는 더 심각하다. 전국 악성 미분양 2만8080가구 중 84.5%(2만3733가구)가 지방에 분포했다.



김효선 NH농협은행 부동산수석전문위원은 “하락을 지속하면서 가격이 바닥을 찍은 것으로 보이고, 그중에서도 공급이 적었던 지역에서 실수요 중심으로 회복되는 모습”이라면서도 “추세적으로 급격한 상승으로 이어지기는 어렵다”고 전망했다.



권중혁 기자



