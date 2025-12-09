관광공사 “2026년 관광 키워드는 ‘듀얼리즘’”
상반된 가치융합한 이원적 관광 의미
한국관광공사는 5일 ‘2025 데이터 활용 융합분석 성과공유 콘퍼런스’에서 2026년 국내 관광산업의 흐름을 전망하는 ‘2026 관광트렌드’를 발표했다.
핵심 키워드는 ‘듀얼리즘(D.U.A.L.I.S.M)’이다. 기술과 감성, 위기와 적응, 럭셔리와 실속 등 상반된 가치가 공존하며 새로운 여행 경험을 탄생시키는 ‘이원적 관광’의 시대를 의미한다.
듀얼리즘은 최근 3년간 거시 환경 분석, 이동통신 및 카드 소비 데이터와 소셜 데이터, 그리고 전문가 인터뷰 및 관광소비자 설문조사 등 다층적 데이터 융합 분석을 통해 도출됐다. 2026년 관광 트렌드는 디지털 휴머니티(Digital Humanity), 문화의 일치(Unity of Culture), 적응형 회복탄력성(Adaptive Resilience), 로컬의 재창조(Local Re-creation), 개인 가치 스펙트럼(Individual Value Spectrum), 공간적 경험(Spatial Experience), 세대 간 흐름(Multi-Generation Flow) 등 7가지 핵심 키워드를 담고 있다.
