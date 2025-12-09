“생활비 문제에 집중해야”… 참모들, 트럼프 설득 중

물가 계속 올라 ‘바이든 탓’도 한계

이대로면 중간선거 패배 불 보듯

제48회 케네디센터 공로상 시상식 사회자로 나선 도널드 트럼프 미국 대통령이 멜라니아 여사와 함께 7일(현지시간) 워싱턴DC 케네디센터에 도착해 취재진의 질문에 답변하고 있다. AFP연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 인플레이션과 생활비 문제에 메시지를 집중하도록 하기 위해 백악관 참모들이 안간힘을 쏟고 있다는 보도가 나왔다. 경제가 해결되지 않으면 내년 중간선거에서 참패할 것이라는 우려가 나오면서 트럼프 대통령이 경제 관련 전국 순회 연설을 하는 방안도 추진되고 있다.



7일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 최근 백악관 고위 참모들이 트럼프의 경제 메시지를 유권자 관심사인 인플레이션과 ‘생활비 부담’(affordability)에 초점을 맞추도록 요청하고 있다고 전했다. 참모들은 여론조사 결과와 함께 소셜미디어 반응까지 제시하면서 트럼프에게 메시지 전환의 필요성을 강조했다고 한다. WSJ는 “참모들은 대통령에게 임금을 인상하고 주택 비용을 절감하며 인플레이션을 완화하기 위해 행정부가 어떤 조처를 하고 있는지를 더 많이 이야기하라고 권유하고 있다”고 보도했다.



특히 참모들은 트럼프가 2기 취임 첫해에 우크라이나 전쟁과 중동 분쟁 등 외교 문제에 시간을 쏟은 만큼, 2년 차인 내년에는 경제 문제로 메시지를 전환하는 방안도 고려하고 있다. 이를 위해 내년 초 전국을 돌며 경제 중심 연설을 하는 방안도 추진 중이다. 트럼프는 이번 주 펜실베이니아주를 찾아 인플레이션 문제를 해결하기 위한 정부의 계획에 대해 연설할 예정이다.



그동안 트럼프는 물가 문제는 바이든 행정부 책임이라는 입장을 고수해 왔다. 그는 지난주 각료회의에서도 “민주당이 말하는 ‘생활비 부담’이라는 단어는 가짜 프레임”이라며 “그 단어는 민주당이 만든 사기”라고 주장했다.



트럼프는 물가 상승 원인으로 바이든 정부를 지목하고 있지만 트럼프 2기 출범 이후에도 물가 상승세는 꺾이지 않았다. 더힐은 “노동통계국에 따르면 9월 기준 소비자 물가는 전년 동기 대비 3% 상승했고 식품 가격은 3.1%, 에너지 가격은 2.8% 올랐다”며 “기업들은 대통령의 관세로 발생한 비용 일부를 소비자에게 전가했다”고 전했다. 지난 대선 패배 이후 방황하던 민주당은 물가 문제를 전면에 내세워 지난달 뉴욕시장 선거 등 지방선거를 싹쓸이했다.



파이낸셜타임스는 이날 사설에서 “미국의 생활비 위기는 현실이다. 그리고 트럼프 집권 이후 더 악화됐다”며 “대통령은 이 위기가 사기인 것처럼 행동하지만 그의 정책이 국민 부담을 가중시켰다”고 지적했다.



워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr



