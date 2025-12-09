LG디스플레이, 업계 1호 ‘車 사이버 보안 인증’ 획득
LG디스플레이가 업계 최초로 차량용 OLED 신제품에 대해 사이버 보안 인증을 취득했다.
LG디스플레이는 글로벌 안전과학 검증기업 UL솔루션즈로부터 ‘자동차 사이버보안 엔지니어링 국제 표준’을 획득했다고 8일 밝혔다. 자동차 사이버보안 엔지니어링 국제 표준 인증은 자동차의 개발·생산·공급·폐기 등 과정에서 사이버 공격 위험을 관리하고 대응하기 위한 프로세스를 갖췄는지 검증하는 제도다.
LG디스플레이는 디스플레이 개발 단계에서부터 해킹이 어렵게 설계하고, 생산 단계에서는 회로에 보안 강화 장치를 마련했다. 유럽은 완성차 업체를 대상으로 자동차 보안 인증을 의무화하는 데 이어 부품 업계까지 인증을 확대하는 추세다. 이번 인증으로 LG디스플레이는 차량용 디스플레이 기술 경쟁력과 함께 안정적인 공급 능력과 사이버 보안 역량을 인정받았다는 평가다.
권극상 LG디스플레이 오토사업그룹장은 “차량용 프리미엄 디스플레이 시장 내 선두 위상을 강화해 나가겠다”고 말했다.
심희정 기자 simcity@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사