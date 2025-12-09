한화, 이웃돕기성금 40억 기탁… 계열사별 연말 나눔 활동도
한화그룹은 사회복지공동모금회에 이웃돕기 성금 40억원을 기탁했다고 8일 밝혔다. 한화그룹은 사회공헌 철학 ‘함께 멀리’ 가치를 기반으로 2003년부터 사회복지공동모금회 성금 기탁을 이어오고 있다.
이번 기부에는 ㈜한화 한화에어로스페이스 한화오션 한화토탈에너지스 한화생명 한화손해보험 6개 계열사가 참여했다. 한화에어로스페이스는 연말을 맞아 어르신 이동 지원 ‘구르미카’ 사업과 김장·방한용품 나눔을 진행한다. 한화생명은 지역아동센터를 찾아 선물을 전달하고, 한화갤러리아를 비롯한 유통·서비스·기계 부문은 장애·희귀질환 아동 의료비를 지원한다. ㈜한화 임직원들은 지난 5일 ‘김장김치 나눔 행사’(사진)를 진행하고 총 1000㎏의 김치를 종로구 무악동·교남동·천연동 일대 취약계층 어르신 100가구에 전달했다.
박상은 기자 pse0212@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사