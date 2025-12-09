‘추운 곳에서 자면 입 돌아간다’… 농담이 아니었네

[And 건강] 겨울철 안면신경 마비 주의

부쩍 추워진 날씨에 안면신경 마비 발병에 더욱 신경 써야 할 것으로 보인다. 안면마비 환자는 다른 계절에 비해 겨울철에 더 많이 발생하고 특히 60대 이상 고령층에서 흔한 것으로 보고된다. 게티이미지뱅크

추위 보다는 면역력 저하가 더 큰 요인

조기 치료시 80~90% 원래 상태 회복

후유증 수개월~수년 이상 이어져

심리 위축 함께 삶의 질 저하 유발

진단·치료 등 조기에 적극 대처 필요



스트레스·과로로 증가 추세



안면마비회복클리닉에서 환자를 진료하는 장면. 하나이비인후과병원 제공

“초기 신속한 치료가 회복의 열쇠”

