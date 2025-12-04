시사 전체기사

김현지 실세설 커질라… '누나' 문자 김남국 사표 수리

입력:2025-12-04 19:04
‘청탁’ 노출 이튿날 즉시 수리
국힘 “전형적인 꼬리 자르기”
김 1부속실장 동반 사퇴 촉구

김현지 대통령실 제1부속실장이 4일 오후 용산 대통령실 청사에서 열린 수석보좌관회의에서 이재명 대통령의 발언을 메모하고 있다(왼쪽 사진). 인사 청탁 논란으로 이날 사퇴한 김남국 디지털소통비서관 자리는 비어 있다. 김지훈 기자

이재명 대통령은 인사 청탁을 ‘현지 누나’(김현지 제1부속실장)에게 전하겠다고 한 김남국 대통령실 디지털소통비서관이 4일 사의를 표명하자 즉각 수리했다. 논란이 처음 불거지자 ‘엄중 경고’ 조처만 했던 사안을 하루 만에 급거 정리에 나선 건 ‘김현지 실세설’이 재부각되는 것을 차단하려는 의도로 해석된다. 국민의힘은 ‘전형적인 꼬리 자르기’라며 김 1부속실장의 동반 사퇴를 촉구했다.

대통령 대변인실은 이날 “김 비서관은 오늘 대통령비서실에 사직서를 제출했으며, 사직서는 수리됐다”고 공지했다. 김 비서관은 오전 대통령실에 출근했으나 오후 대통령 주재 수석보좌관회의에는 모습을 드러내지 않았다.

김 비서관은 지난 2일 문진석 더불어민주당 원내수석부대표로부터 한국자동차산업협회(KAMA) 회장직에 중앙대 동문 출신을 추천해 달라는 부탁을 받았다. 이후 “제가 훈식이 형이랑 현지 누나에게 추천하겠다”고 답한 장면이 언론에 포착됐다. 이 대통령을 지근거리에서 보좌하는 김 1부속실장이 세간의 소문대로 인사에 직접 관여하고 있는 것 아니냐는 의구심이 제기됐다.

대통령실은 전날 “공직기강 차원의 엄중 경고 조치했음을 알린다”며 사안을 마무리지으려 했지만 정치권 공세가 김 1부속실장에게 집중되자 추가 대응에 나선 것으로 보인다. 강유정 대통령실 대변인은 오전 JTBC 유튜브에서 “(강훈식 대통령) 비서실장이 눈물 쏙 빠지게 경고한 것으로 안다”며 김 비서관의 평소 행동에 대해 ‘주책 이상’이라고 말했다. 하지만 오후 브리핑에선 “국정 운영에 부담을 준 데 대해 본인이 직접 사의를 표명했다”고 말했다. 강 대변인은 김 1부속실장에 대한 조치를 묻자 “1부속실장은 인사와 관련 있는 자리가 아니다”고만 답했다. 문 의원은 페이스북에 “부적절한 처신에 송구하다. 언행에 더욱 조심하겠다”며 사과했다.

야권은 “인사농단 사태의 핵심 배후는 김 1부속실장”이라며 공세 강도를 높였다. 최은석 국민의힘 원내수석대변인은 “대통령실이 내놓은 ‘김남국 사퇴’ 카드는 국민 분노를 무마하기 위한 전형적 꼬리 자르기”라며 “철부지 동생 하나 내보내는 식으로 국민을 기만할 생각을 접고, 김 1부속실장이 즉각 자리에서 물러나야 한다”고 말했다.

대통령 친인척과 측근 비리를 감찰하는 특별감찰관 임명도 촉구했다. 주진우 국민의힘 의원은 “이 대통령이 국민 앞에 다짐한 대로 특별감찰관을 즉시 임명하라”며 “국회 청문회와 국정조사, 특검 등 모든 수단을 동원해 인사농단 진상을 규명해야 한다. 그래야 재발을 막는다”고 말했다. 이준석 개혁신당 대표도 김 1부속실장을 최서원(개명 전 최순실)씨와 김건희 여사에 빗대 “감시받지 않는 권력에 도취한 비선실세들이 정권을 무너뜨렸다”며 “특별감찰관을 두시라. 대통령이 불편해하고 김 1부속실장이 두려워할 인물로 지명하면 된다”고 말했다.

윤예솔 이형민 기자 pinetree23@kmib.co.kr

