LG전자, 차량용 소프트웨어 표준화 선도
글로벌 개발자 대회 공동주최
“SDV 오픈소스 생태계 구축 앞장”
LG전자가 소프트웨어 중심 차량(SDV) 오픈소스 생태계 구축을 위한 글로벌 개발자 대회 ‘이클립스 SDV 커뮤니티 밋업’을 공동 주최했다고 밝혔다.
LG전자가 4일 서울 강서구 마곡 LG사이언스파크에서 글로벌 비영리 조직 이클립스 재단과 함께 개최한 이번 행사는 주요 완성차 업체와 전장 기업이 모여 차량용 소프트웨어 표준화를 논의하는 자리다. BMW, 현대모비스, 보쉬의 자회사 ETAS 등 SDV 시장 핵심 기업 관계자와 소프트웨어 개발자 140여명이 참여했다. 이 행사가 한국에서 열린 건 처음이다.
행사에서는 LG전자와 BMW·메르세데스-벤츠 등 완성차 업체가 함께 참여하는 ‘S-CORE 프로젝트’가 주요 안건으로 올랐다. S-CORE는 중복 개발 방지, 제품 납품 주기 단축, 안전성 강화 등을 목표로 ‘비차별화 영역 소프트웨어’의 공용화·표준화를 추진하는 프로젝트다. 이와 함께 독자 솔루션 운용·소프트웨어 업데이트 등을 돕는 LG전자의 ‘풀피리 프로젝트’도 논의됐다.
은석현(사진) LG전자 VS사업본부장(부사장)은 “LG전자는 축적된 소프트웨어 역량과 폭넓은 글로벌 파트너십을 기반으로 SDV 오픈소스 생태계 구축에 앞장서며 SDV 전환을 가속화할 것”이라고 말했다.
김지훈 기자 germany@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사