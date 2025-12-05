젖은 담요로 3개월 아기 구한 가사도우미… 홍콩 화재 ‘숨은 영웅’
필리핀 출신… 중환자실 입원 치료 중
외국인가사도우미 10명 희생 집계
최소 159명이 숨진 홍콩 아파트 화재 참사에서 생후 3개월 된 아기를 살리고 중환자실에 입원한 필리핀 가사도우미의 사연이 소개됐다.
4일 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 필리핀 출신의 로도라 알카라즈(27·사진)는 지난달 25일 홍콩에 도착해 타이포의 웡푹코트 아파트에서 가사도우미 일을 시작했다. 남동생의 학비를 댈 목적이었다고 한다. 그런데 바로 다음 날인 26일 아파트 단지에 큰불이 났다.
집주인 여성, 아기와 함께 3시간가량 아파트에 갇혀 있던 알카라즈는 물에 적신 담요로 아기를 감싸 안고 탈출했다. 아기는 큰 부상 없이 퇴원했지만 집주인은 위중한 상태로 알려졌다. 알카라즈는 현재 의식은 되찾았으나 목 부위를 크게 다쳐 정상적인 대화와 음식물 섭취가 어려운 상황이다. 그는 화재 당시 연기가 목 안에 독처럼 쏟아졌다고 지인들에게 설명했다.
아기를 구한 사연이 알려지면서 알카라즈는 홍콩 내 필리핀 노동자들 사이에서 영웅으로 떠올랐다. 현재까지 화재 사망자 159명 가운데 신원이 확인된 외국인 가사도우미는 10명으로 집계됐다. 홍콩 당국은 이들에 대해 총 80만 홍콩달러(1억5100만원)의 보상금을 지급키로 했다.
