어린이들이 살린 발레, ‘호두까기인형’

[And 방송·문화]

1892년 러시아 초연 땐 어린이 출연 혹평

1954년 미국 뉴욕 무대서 반전 평가

전 세계 크리스마스 무대 장악한 대표작

국립발레단은 오는 13일부터 25일까지 서울 예술의전당에서 ‘호두까기 인형’을 선보인다. 러시아 안무가 유리 그리고로비치가 안무한 버전이다. 국립발레단 제공

발레 ‘호두까기인형’은 매년 12월이면 전 세계 공연장을 점령하는 스테디셀러다. 한국도 예외는 아니어서 부모들이 아이에게 한 번쯤은 보여줘야 할 작품이 됐다. 올해도 국립발레단과 유니버설발레단을 필두로 광주시발레단, 와이즈발레단, 서울발레시어터, 김용걸발레단, 정형일발레크리에이티브, 부산발레시어터 등이 전국 공연장에서 ‘호두까기인형’을 선보인다.



독일 작가 E.T.A 호프만의 ‘호두까기와 쥐의 왕’을 원작으로 한 ‘호두까기인형’은 크리스마스 선물로 호두까기 인형을 받은 소녀 클라라(혹은 마리)가 꿈속에서 멋진 왕자로 변신한 호두까기 인형과 함께 과자 왕국을 여행하는 이야기다. 1892년 러시아 상트페테르부르크 황실극장(현 마린스키극장)에서 표트르 차이콥스키의 음악에 마리우스 프티파와 레프 이바노프의 안무로 초연됐다.



당시 초연은 지금 같은 인기를 상상하기 어려울 정도로 실패로 끝났다. 비평가들은 “무용수들은 엉망이고 예술적으로 전혀 기대할 것이 없는 작품”이라며 “발레라는 장르를 한 단계 후퇴시켰다”고 혹평했다. 무엇보다 어린이 무용수들의 대거 등장이 문제로 지적됐다. 과거에도 아이들이 발레 공연에 출연하는 경우가 있었지만 클라라는 물론 장난감 병정과 쥐, 눈송이까지 주인공을 비롯해 다양한 배역을 아이들이 도맡은 경우는 ‘호두까기인형’이 처음이었다. 황실발레학교 학생들이 대거 출연했는데, 남아있는 사진을 보면 수십 명에 달했음을 알 수 있다. 비평가들은 “아이들이 뛰어다니는 통에 어른들의 춤까지 방해받는 등 무대가 너무 어수선해 참을 수 없었다”는 리뷰를 남기기도 했다.



‘호두까기인형’은 1892년 초연 실패 이후 몇 차례만 공연된 뒤 황실극장 레퍼토리에서 빠졌다. 다시 무대에 오른 것은 1919년 모스크바 볼쇼이 발레단에서 알렉산드르 고르스키가 재안무에 나서면서다. 고르스키는 초연 때 문제로 지적됐던 어린이 무용수의 상당수를 성인 무용수로 교체했다. 그리고 1934년 레닌그라드 키로프 발레단(현 상트페테르부르크 마린스키 발레단)에서 바실리 바이노넨이 클라라가 꿈에서 깨어나는 설정을 추가해 재안무하면서 본격적인 부활이 이뤄졌다.



무엇보다 ‘호두까기인형’이 세계적인 연말 대표 레퍼토리로 자리 잡게 된 결정적 계기는 1954년 조지 발란신이 이끄는 미국 뉴욕시티발레단의 공연이었다. 러시아에서는 아이들의 출연이 실패의 주요 원인으로 꼽혔지만, 뉴욕에서는 그 반대였다. 프티파 버전을 토대로 재안무한 발란신은 아메리칸 발레학교의 학생 125명을 더블캐스트로 무대에 세웠다.



가족을 중시하는 미국 중산층 가치관과 잘 맞아떨어진 뉴욕시티발레단의 ‘호두까기인형’은 폭발적 인기를 끌며 연례 전통 공연으로 자리잡았다. 미 방송국 CBS가 1958년 크리스마스에 공연 실황을 중계한 것이 세계적 인기를 얻는 기폭제가 됐다. 이후 미국의 많은 발레단이 뉴욕시티발레단을 벤치마킹해 ‘호두까기인형’에 다수의 아이를 출연시키고 있다.



한국에서도 어린이 무용수들을 만나볼 수 있다. ‘빅3’인 국립발레단, 유니버설 발레단, 광주시립발레단의 공연에 각각 15명, 40명, 22명의 어린이가 무대에 오른다. 다만 국립발레단과 유니버설 발레단은 지역 투어 공연의 경우 키가 작은 성인 단원 15명 정도가 아이들 역할을 대신한다.



장지영 선임기자 jyjang@kmib.co.kr



