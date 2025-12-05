스위프트도 제친 케데헌 OST… 스포티파이 올해 인기앨범 2위
넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’(이하 케데헌) 사운드트랙(OST·사진)이 세계 최대 음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이에서 올해 최고 인기 앨범 2위에 올랐다.
스포티파이는 3일(현지시간) ‘2025 결산’ 발표에서 케데헌 OST가 테일러 스위프트, 레이디 가가 등 미국 톱스타들의 앨범을 제치고 글로벌 ‘톱10 앨범’ 2위를 기록했다고 밝혔다. 1위는 푸에르토리코 출신 가수 배드 버니의 ‘데비 티라르 마스 포토스’가 차지했다.
케데헌 OST 중 대표곡 ‘골든’은 글로벌 ‘톱10 곡’ 7위에 올랐다. 같은 부문에서 걸그룹 블랙핑크 로제와 브루노 마스의 듀엣곡 ‘아파트’는 3위를 차지했다. 미국 내 차트에서도 케데헌 OST는 인기 앨범 4위, ‘골든’은 인기곡 6위에 올랐다.
미국 매체 할리우드리포터는 “배드 버니가 글로벌 최정상 아티스트·앨범 차트에서 1위를 차지한 가운데 케이팝 데몬 헌터스의 강세도 두드러졌다”고 평가했다.
케데헌은 이날 유튜브가 발표한 ‘2025 연말 결산 리스트’에서도 조사 대상국 대부분의 인기 주제 리스트를 석권했다.
조승현 기자 chosh@kmib.co.kr
