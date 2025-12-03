시사 전체기사

“법 위에 있었다”… 김건희 징역 15년·벌금 20억 구형

입력:2025-12-03 18:59
수정:2025-12-03 19:02
공유하기
글자 크기 조정

특검 “3가지 혐의 중형 불가피”
자본시장법 위반 등 결심 공판
金 “억울한점 있지만 잘못 많아”

김건희 여사가 3일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 도이치모터스 주가조작 등 혐의 사건의 결심 공판에 출석해 변호인과 대화하고 있다. 마스크를 쓴 김 여사는 피고인 신문에서 진술을 거부했다. 연합뉴스

김건희 특검이 비상계엄 사태 1년 만인 3일 김 여사의 자본시장법 위반 등 혐의 결심 공판에서 도합 징역 15년과 벌금 20억원을 구형했다. 특검은 김 여사에 대해 “법 밖에 존재했고 법 위에 서 있었다”며 “중형이 불가피하다”고 밝혔다. 반면 김 여사 측은 모든 혐의를 부인하며 무죄 선고를 요청했다. 김 여사는 최후 진술에서 “정말 억울한 점이 많지만 제 역할과 자리에서 잘못한 점이 많다”고 말했다. 김 여사에 대한 선고는 다음 달 28일 진행될 예정이다.

서울중앙지법 형사27부(재판장 우인성) 심리로 열린 김 여사의 결심 공판에서 특검은 김 여사의 자본시장법 위반 및 알선수재 혐의에 대해 징역 11년에 벌금 20억원, 추징금 8억1144만원을 구형했다. 정치자금법 위반 혐의에 대해서는 징역 4년과 추징금 1억3720만원을 선고해 달라고 요청했다. 김 여사의 도이치모터스 주가조작 의혹, 통일교 청탁·뇌물수수 의혹, 명태균씨 관련 의혹 등에 모두 중형을 구형한 것이다.

김형근 특검보는 최종 변론에서 “헌법 질서 내에서 누구도 법 위에 설 수 없고 법 밖에 존재할 수 없다”며 “그런데 피고인은 법 밖에 존재했고 법 위에 서 있었다”고 말했다. 김 특검보는 “십수년 전 도이치 주가조작 사건 이후 모든 공범이 법대 앞에 섰지만 피고인만은 예외였다”며 “국민 모두가 무참한 심정으로 지켜본 것과 같이 사법부 시스템이 무력화됐다”고 주장했다.

김 특검보는 “(김 여사) 본인만이 밝힐 수 있는 진실의 영역에 대해서는 철저히 은폐로 일관했고 진술거부권에 숨어 어떠한 참회도 회피했다”고 지적했다. 그러면서 “각 양형의 최고형이 선고되더라도 부족하다”고 덧붙였다.

김 여사 측은 혐의 대부분을 부인하며 무죄를 주장했다. 김 여사는 최후진술 기회를 얻자 “특검이 말한 것은 다툴 여지는 있는 것 같다”며 “어쨌든 저로 인해 국민들께 큰 심려를 끼친 점은 진심으로 죄송하다”며 머리를 숙였다.

김 여사는 교도관의 부축을 받으며 법정에 출석했다. 재판장은 공판 전 재판 중계를 불허하는 대신 법정 촬영을 허용했는데, 이 과정에서 김 여사가 흰색 마스크를 쓴 장면이 포착됐다. 그간 김 여사 재판에 나온 적 없던 민중기 특별검사도 이날 이례적으로 법정에 모습을 드러냈다. 김 여사는 피고인 신문에서 진술거부권을 행사했고, 최종변론 내내 눈을 감고 있거나 책상에 머리를 기댄 모습이었다.

윤준식 기자 semipro@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
100만 유튜버 납치·살해 미수 사건에 ‘공범’ 있었다
동덕여대 총장 “2029년부터 남녀공학 전환”
“지나가면 20만원” 외부인에 벌금 매긴다는 고덕 아파트
尹, 日인터뷰서 “계엄은 위기상황에 내린 비상사태 선언”
“ID 하나 5000원”…중국판 당근마켓서 한국 쿠팡계정 팔려
440억원짜리 달걀 어떻게 생겼나…러 황실 보물 경매서 낙찰
“신이 되살릴 줄” 낮잠 자던 모친 살해한 30대 검거
장동혁 “계엄은 의회 폭거 맞서려던 것…하나로 못 뭉친 책임 통감”
국민일보 신문구독