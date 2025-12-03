“김범석은 브로커… 국민 부름 외면 고발 검토”

국회 정무위 긴급질의 집중 성토

“쿠팡페이 정보유출도 확인해야”

국회 정무위원회에서 3일 쿠팡 개인정보 유출 사태와 관련한 현안 질의가 진행됐다. 박대준(왼쪽) 쿠팡 대표이사가 의원 질의에 답변하고 있다. 브랫 매티스 쿠팡 최고정보보호책임자(CISO)가 나란히 앉아 있다. 이병주 기자

쿠팡의 대규모 개인정보 유출 사태에도 전면에 나서지 않는 김범석 쿠팡Inc 이사회 의장에 대해 고발을 검토한다는 의견이 나왔다. 쿠팡의 온라인쇼핑·온라인동영상서비스(OTT)·배달플랫폼의 결제 서비스가 동일 계정으로 연동되는 ‘원 아이디’ 구조에 대해 금융 피해로 이어질 수 있다는 우려도 제기됐다.



3일 국회에서 열린 정무위원회 긴급 현안 질의에서는 김 의장에 대한 고발 조치를 검토해야 한다는 의견이 제기됐다. 신장식 조국혁신당 의원은 “김 의장 고발을 의결했으면 한다”며 “쿠팡 매출의 90%가 한국에서 발생하는데 전혀 국민의 부름에 답하고 있지 않다. 무책임하다”고 지적했다.



현안 질의에서는 김 의장에 대한 성토가 쏟아졌다. 강준현 더불어민주당 의원은 “김 의장은 기업가나 경영자가 아니라 로비스트, 브로커”라고 비난했다. 이헌승 국민의힘 의원은 “돈은 한국에서 다 벌어가면서 왜 한국에 오지 않느냐”고 거듭 질타했다.



쿠팡의 가입 구조와 결제 방식에 대한 질의도 나왔다. 김현정 더불어민주당 의원은 “쿠팡 회원가입 화면을 보면 필수 항목으로 전자금융거래 이용약관(쿠팡페이)에 동의하도록 돼 있어 별도 가입 절차 없이 자동으로 쿠팡페이에 가입된다”며 “금융사고 여부를 반드시 확인해야 한다”고 지적했다. 현행 전자금융거래법상 이용자 번호(아이디)는 자금 이체 등 금융 거래를 지시할 수 있는 ‘핵심 접근 매체’에 해당한다.



이찬진 금융감독원장은 “쿠팡과 쿠팡페이가 사전에 합의된 상태로 플랫폼을 같이 이용하는 상황인 것 같다”며 “어제 쿠팡페이 현장점검에 들어갔고, 확인되는 대로 검사 여부를 판단하고 적극 대응하겠다”고 밝혔다. 윤창렬 국무조정실장은 금감원을 정부의 합동조사단에 포함시켜 쿠팡 관련 정보를 살펴볼 수 있도록 검토하겠다는 의견을 전했다.



금감원은 현재 쿠팡페이의 결제정보 유출 여부와 관리 실태를 확인하고 있다. 쿠팡페이에서 결제 정보가 유출되지는 않았다고 보고했지만 사안의 규모와 중대성을 고려해 직접 점검에 나섰다. 박대준 쿠팡 대표는 “망 분리가 돼 있어서 결제 정보는 같이 보관하고 있지 않다”고 설명했다.



신주은 기자



