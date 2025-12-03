시사 전체기사

피싱·투자리딩 등 징역 30년까지 가능해져

입력:2025-12-03 19:12
공유하기
글자 크기 조정

사기죄 형량 2배로… 형법 개정안 통과


앞으로 불특정 다수에게 전세사기, 보이스피싱, 투자리딩방 등 범죄를 저질러 형법상 사기죄로 처벌되면 기존 최고 형량의 2배인 징역 30년을 선고할 수 있다.

법무부는 이 같은 내용을 담은 형법 개정안이 국회 본회의를 2일 통과했다고 3일 밝혔다. 개정안은 사기죄와 컴퓨터 등 사용 사기죄, 준사기죄의 법정형을 기존 징역 10년·벌금 2000만원 이하에서 징역 20년·벌금 5000만원 이하로 상향하는 게 핵심이다. 경합범 최대 형량이 현행 15년에서 30년까지 높아지는 것이다. 형법은 여러 범죄를 저지른 사람이 한꺼번에 재판받을 때 경합범 가중 원칙에 따라 최고 형량의 50%를 가중해 선고하도록 한다.

현재는 총 피해 규모가 수천억원대여도 1인당 피해액이 5억원을 넘지 않을 경우 형법상 사기죄로만 징역 15년까지 처벌할 수 있다. 징역 30년에서 최대 무기징역까지 선고할 수 있는 특정경제범죄가중처벌법의 적용이 어렵기 때문이다. 정성호 법무부 장관은 “조직적, 지능적 사기 범죄에 엄정하게 대응할 수 있는 계기가 됐다”며 “불특정 다수의 서민을 대상으로 하는 민생 침해 범죄를 근절하는 데 최선을 다할 것”이라고 강조했다.

박장군 기자 general@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
100만 유튜버 납치·살해 미수 사건에 ‘공범’ 있었다
동덕여대 총장 “2029년부터 남녀공학 전환”
“지나가면 20만원” 외부인에 벌금 매긴다는 고덕 아파트
尹, 日인터뷰서 “계엄은 위기상황에 내린 비상사태 선언”
“ID 하나 5000원”…중국판 당근마켓서 한국 쿠팡계정 팔려
440억원짜리 달걀 어떻게 생겼나…러 황실 보물 경매서 낙찰
“신이 되살릴 줄” 낮잠 자던 모친 살해한 30대 검거
장동혁 “계엄은 의회 폭거 맞서려던 것…하나로 못 뭉친 책임 통감”
국민일보 신문구독