역동적인 비주얼 활용… 도전·희망 메시지 시각화
[2025 국민광고대상-기업이미지 부문 최우수상] KT&G
이번 KT&G 광고는 ‘우리가 미래의 러셔(We are the Future Rusher)’라는 슬로건을 중심으로 익숙한 채용 광고의 틀을 벗어나 역동적인 비주얼을 활용해 KT&G의 미래지향적 인재상과 도전 정신을 효과적으로 담아냈습니다. 애니메이션 기반의 디자인을 통해 젊은 세대가 새로움에 뛰어드는 장면을 직관적으로 표현했습니다. 다양한 국적·성별·문화적 배경의 캐릭터가 함께 등장해 포용성·다양성·형평성(DEI)의 메시지를 시각화했습니다.
KT&G는 국내 담배 시장에서 선도적 지위를 유지하고 있으며 약 140여개국으로 수출하는 글로벌 네트워크를 기반으로 지속 가능한 성장과 글로벌 Top-tier 도약을 위한 혁신을 추진하고 있습니다. 또한 인재 중심의 조직문화, 책임경영, ESG 강화를 통해 중장기 성장 기반을 공고히 하는 데 주력하고 있습니다.
이번 광고는 이러한 경영 철학을 시각적으로 구현하기 위해 새로운 미래를 스스로 만들어가는 주체적 인재상을 중심으로 구성됐습니다. 젊고 생동감 있는 스타일을 통해 도전과 희망의 메시지를 강조했습니다. 또 미래를 향한 KT&G의 도전 의지와 젊은 세대와 함께 성장하려는 기업 철학을 담아낸 작품입니다. 앞으로도 지속적인 혁신과 책임경영을 통해 글로벌 Top-tier 도약을 이어가겠습니다.
