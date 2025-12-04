LG이노텍, ‘CES 2026’서 미래車 혁신 솔루션 대거 공개
단독 테마 부스… 35종 제품 전시
LG이노텍이 내년 1월 미국 라스베이거스에서 열리는 세계 최대 전자제품 박람회 ‘CES 2026’에서 자율주행·전기차 등 미래 모빌리티 혁신 솔루션을 대거 공개한다고 3일 밝혔다.
LG이노텍은 라스베이거스 컨벤션센터(LVCC) 웨스트홀 입구에 미래 모빌리티 단독 테마로 전시 부스를 마련하고 제품 35종을 선보인다. 하드웨어를 비롯해 인공지능(AI)이 접목된 소프트웨어 등이 포함된 솔루션이 전시된다. ‘인공지능 정의 차량’(ADV) 기술이 발전하면서 글로벌 완성차 업체들이 부품과 소프트웨어가 결합된 ‘턴키’(완제품) 형태의 솔루션을 선호한다는 점을 반영했다.
문혁수 LG이노텍 대표는 “앞으로도 차별적 고객가치를 제공하는 혁신 제품·기술을 지속적으로 선보이며 고객의 신뢰받는 기술 파트너로 자리매김하겠다”고 말했다.
김지훈 기자 germany@kmib.co.kr
