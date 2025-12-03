민주 정년연장특위 청년TF 출범 “상생방안 찾겠다”
더불어민주당은 3일 정년연장에 따른 고용 축소 우려에 대한 청년들의 의견을 듣겠다는 뜻에서 정년연장특별위원회 청년 태스크포스(TF)를 출범했다.
모경종 TF 단장은 국회 발대식에서 “정년연장 논의는 한 세대만의 문제가 아니다. 청년 삶에 미칠 우려가 큰 게 현실”이라며 “누군가의 기회를 희생시키는 구조가 아니라 함께 성장하는 미래의 설계가 핵심이다. 청년세대가 납득할 수 있는 상생방안을 함께 찾겠다”고 밝혔다.
소병훈 당 정년연장특위 위원장은 “청년위원회가 정년특위에 속해 있었지만 청년 목소리를 좀 더 진지하게 들어야겠다는 뜻에서 청년 TF를 구성하게 됐다”며 “정년연장특위는 사회구조적 시스템을 바꾸는 첫걸음이 될 수 있다”고 말했다.
정년연장 특위는 올해 안에 정년연장 법안을 제출하겠다는 방침이다.
성윤수 기자 tigris@kmib.co.kr
