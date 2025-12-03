‘직원 15%가 60대’ 케어닥 “경험 많은 직원 나가면 회사가 손해”

[상생의 정년연장을 위해]

시니어 헬스케어 기업 “나이가 자산”

정년 63세 연장 이어 최근 66세로

계약직 재고용은 업무 효율 떨어져

시니어 돌봄 플랫폼 기업 케어닥의 한 시니어 직원과 30대 직원이 3일 서울 강남구 본사 회의실에서 대화를 나누고 있다. 본사 임직원의 약 15%가 60대인 케어닥은 최근 전체 임직원의 정년을 만 66세까지 연장하겠다고 밝혔다. 윤웅 기자

전 직장에서 자산관리 업무를 하다가 정년퇴직한 배태용(60)씨는 최근 시니어 헬스케어 플랫폼 기업 케어닥에 입사해 방문요양센터 등 시설·자산관리 총괄 업무를 맡고 있다. 서울 강남구 케어닥 본사에서 일하는 관리직 임직원 중 14명이 배씨와 같은 60대다. 본사 임직원의 약 15%에 해당한다. 케어닥은 최근 신규 입사자를 포함해 전 임직원 정년을 만 66세까지 연장했다.



박기택 케어닥 인사실장은 3일 “시니어산업 특성상 임직원들의 돌봄 노하우가 사업에 필요하기 때문에 오히려 나이가 자산”이라며 “경험 많고 업무에 물오른 직원이 정년을 이유로 나가면 오히려 회사가 손해라는 판단에 정년을 연장한 것”이라고 설명했다. 케어닥은 2023년 이미 한 차례 임직원 정년을 60세에서 63세로 연장했는데, 2년 만에 3년 더 늘렸다. 현행 법정정년은 60세지만 고령자고용법에 따라 기업이 자율적으로 정년을 60세 이상으로 정하면 법적으로 효력이 인정된다.



회사 입장에서 임직원이 정년을 맞으면 촉탁고용 등 형태로 재고용을 할 수 있지만 케어닥은 가급적 정규직으로 채용하는 것을 방침으로 정했다. 박 실장은 “계약직으로 채용하면 아무래도 임직원들이 일하면서 계약 만료 가능성 등을 의식하게 될 수밖에 없다”며 “안정적 고용보장이 업무 효율에도 시너지가 더 크다”고 강조했다.



플랫폼 기업 특성상 IT 업무를 담당하는 직원들을 포함해 20, 30대 임직원도 상당수 있다. 하지만 직원 간 세대 차이로 인한 애로사항은 특별히 없다고 한다. 배씨는 “초반에는 온라인이나 모바일을 활용하는 업무에 일부 어려움도 있었지만 젊은 직원들에게 도움을 받으니 금방 적응하게 됐다”고 말했다. 배씨의 동료 이예슬(31)씨는 “가끔 ‘아재 개그’를 듣는 것 외에는 시니어 동료와 함께 일하는 고충이 딱히 없다. 오히려 돌봄의 경험이나 나이 많은 고객을 상대하는 노하우를 배울 수 있다”고 말했다.



케어닥은 임직원 간 나이 차이에 따른 위화감이나 수직적 분위기를 없애기 위해 사내에서 서로를 영어 이름으로 부르는 문화를 정착시켰다. 창업주인 박재병 대표부터 영어 이름인 ‘제이(Jay)’로 불렸다. 사내에서 ‘세레나’로 불리는 윤수정(37)씨는 “회사 분위기가 수직적인 상황에서는 아무래도 나이 많은 동료 직원 앞에서 입을 닫게 되는데 수평적인 분위기가 조성되니 시니어 팀장 앞에서도 의견을 자신 있게 얘기할 수 있다”고 말했다. 케어닥은 2023년 여성가족부(성평등가족부 전신)로부터 ‘가족친화기업’으로 지정되기도 했다.



재계 관계자는 “정년 연장자들과 기업 조직이 어떻게 융화하는지도 정년연장 논의에서 중요한 포인트”라며 “비록 시니어 돌봄이란 산업적 특수성에 힘입은 결과일 수 있지만 케어닥의 사례는 정년연장을 고민하는 기업들이 참고할 만하다”고 말했다.



이종선 기자 remember@kmib.co.kr



