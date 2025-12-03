대전시·KAIST, 국내 최대 ‘개방형 양자팹’ 기공
양자소자 장비 37종 이상 배치
2027년 준공… 산업 전주기 지원
대전 한국과학기술원(KAIST)에 국내 최대 규모의 양자팹이 들어선다.
대전시와 KAIST는 3일 KAIST 대전본원에서 개방형 양자팹 연구동 기공식과 KAIST 국가 양자팹 연구소 개소식을 개최했다.
KAIST 개방형 양자팹은 국가 양자기술 핵심 인프라다. 대덕특구를 거점으로 양자 생태계를 확장하는 역할을 맡게 된다. 향후 양자소자 개발부터 산업화까지 이어지는 전주기를 지원한다. 총 450억원 이상의 예산이 2031년까지 단계적으로 투입된다. 2027년 준공이 목표다.
지하 1층~지상 3층, 연면적 2498㎡ 규모로 조성되고 양자소자 설계·제작에 필요한 핵심 장비 37종 이상이 들어설 예정이다. 연구뿐 아니라 산업 현장에서 요구되는 개발·시험·실증 과정을 원스톱으로 수행할 수 있는 환경을 만든다. 연구자와 기업이 언제든지 이용할 수 있는 개방형 운영체계를 갖추고, 예약·장비사용·기술지원을 통합해 편리성을 높일 계획이다.
특히 KAIST 양자대학원 등 교육기관과 연계해 실습 중심의 전문 인력 양성 프로그램을 운영하는 한편 대학원생, 박사과정뿐 아니라 산업계 재직자 대상 교육도 병행해 실무형 양자 인재를 육성한다.
이장우 대전시장은 “KAIST 개방형 양자팹은 양자 산업화 시대를 여는 핵심 기반이 될 것”이라며 “세계적 수준의 양자 생태계 구축, 양자클러스터 유치를 비롯한 후속 사업도 흔들림 없이 추진하겠다”고 말했다.
이광형 KAIST 총장은 “양자과학기술은 미래 기술 패권을 좌우할 핵심 전략 분야”라며 “산·학·연·관이 긴밀히 협력해 국가 양자 생태계의 경쟁력을 한층 강화하겠다”고 강조했다.
대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
