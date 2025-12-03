李 “계엄 극복 노벨평화상 충분… 12월 3일 국민주권의 날 정할 것”

李 “계엄 극복 노벨평화상 충분… 12월 3일 국민주권의 날 정할 것”
대국민 특별성명… 법정공휴일 추진
이재명 대통령이 12·3 비상계엄 사태 1주년을 맞아 “국민주권정부는 우리 국민의 위대한 용기와 행동을 기리기 위해 12월 3일을 ‘국민주권의 날’로 정할 것”이라고 밝혔다.
이 대통령은 3일 오전 대통령실에서 발표한 대국민 특별성명에서 “우리 국민께서 평화적인 수단으로 헌법과 법률이 정한 절차에 따라 불법 계엄을 물리치고 불의한 권력을 몰아낸 점은 세계 민주주의 역사에 길이 남을 일대 사건”이라며 “대한민국이 존재하는 한 헌정질서와 민주주의를 지켜낸 것을 함께 기념하고 더 굳건한 민주주의를 다짐하는 계기로 삼겠다”고 말했다.
이어 “21세기 민주주의 국가에서 친위 쿠데타가 발생한 것도 처음이지만 비무장 국민 손으로 막아낸 것 역시 세계 역사상 최초”라며 “대한민국의 민주주의가 무너졌다면 아시아를 넘어 전 세계적으로 민주주의의 후퇴가 일어났을 것”이라고 평가했다.
이 대통령은 “세계사에 유례없는 민주주의의 위기를 평화적인 방식으로 극복해낸 대한국민이야말로 노벨평화상을 수상할 충분한 자격이 있다고 확신한다”며 “만약 대한국민이 민주주의를 살리고, 평화를 회복하며, 세계에 민주주의의 위대함을 알린 공로로 노벨평화상을 받는다면 갈등과 분열로 흔들리는 모든 국가에 크나큰 전환점이 될 것”이라고 설명했다.
이 대통령은 이날을 법정공휴일로 지정하겠다는 의지도 드러냈다. 그는 “후대가 영원히 기억하고 체험할 수 있도록 법정공휴일로 정해 일년에 한 번쯤 생활 속에서 회상하고 다짐하게 하는 게 중요하다”며 “국회 입법 과정에서 논쟁을 거쳐 최종적으론 국민 의사에 따라서 가부가 결정되지 않을까 생각한다”고 말했다.
