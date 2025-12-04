시사 전체기사

러 황실 보물 ‘파베르제 달걀’ 역대 최고가 445억원에 낙찰

입력:2025-12-04 01:09
공유하기
글자 크기 조정

러시아 황실 보물 ‘파베르제 달걀’이 런던 크리스티 경매에서 역대 최고가인 2289만5000파운드(445억원)에 낙찰됐다고 영국 일간 가디언이 2일(현지시간) 보도했다.

파베르제 달걀은 제정 러시아의 마지막 황제 니콜라스 2세가 황실 가족들에게 부활절 선물로 주고자 당대의 보석 세공 명장 구스타프 파베르제에게 주문 제작한 보석 공예품으로, 1885년부터 1917년까지 총 50개만 제작됐다.

이번에 팔린 ‘윈터 에그’(사진)는 1913년 니콜라스 2세가 어머니에게 드릴 선물로 주문 제작했다. 달걀의 높이는 약 8.2㎝이며 약 4000개의 다이아몬드로 장식돼 있다. 내부에는 백색 석영과 녹색 가넷 등으로 만든 숲바람꽃 바구니 공예품이 들어 있다.

기존 최고 낙찰가는 2007년 ‘로스차일드 에그’가 세운 890만 파운드였다.

조승현 기자 chosh@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
조승현 기자
종교부
조승현 기자
415
좋은 생각이 좋은 곳으로 데려다줍니다.
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
동덕여대 총장 “2029년부터 남녀공학 전환”
尹, 日인터뷰서 “계엄은 위기상황에 내린 비상사태 선언”
쿠팡 전·현직 임원, 정보유출 신고 전 수십억원대 주식 매도
‘6평 사무실, 직원 혹사’…원지, 100만 구독자 깨졌다
계엄때부터 쌓였다… 연말 전국 2만채 ‘밀어내기 분양’
[금융뒷담] 한은 직원들, 총재 ‘직무’ 평가 중… 이번엔 몇 점 나올까
“아동수당, 법 개정땐 새해 바로 지급”
[단독] 총리 지시 ‘계엄버스’ 징계 논란…‘술렁’이는 軍
국민일보 신문구독