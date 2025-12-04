스킨부스팅 특수관리 효과·검증을 시각적 표현
[2025 국민광고대상-화장품 부문 최우수상] 아모레퍼시픽
먼저 아이오페 ‘XMD 스템3 클리니컬 리커버리 세럼’을 사랑해 주신 고객 여러분과 이번 광고를 높게 평가해 주신 ‘2025 국민광고대상’ 심사위원분들과 관계자분들게 감사드립니다. 아이오페를 대표해 국민광고대상을 받게 돼 진심으로 영광입니다.
이번 수상은 아이오페가 지향해 온 ‘눈에 보이는 피부 변화’를 광고라는 언어를 통해 효과적으로 전달했다는 점을 인정받았다고 생각합니다. 눈에 보이는 변화를 주는 고효능 브랜드임을 소비자들에게 충분히 전달할 수 있도록 표현했다는 점을 인정받은 것 같아 기쁩니다.
수상작인 ‘XMD 스템3 클리니컬 리커버리 세럼’ 캠페인은 제품의 검증된 효능과 기술력을 시각적으로 설득력 있게 표현하는 데 집중했습니다. 아이오페는 인체적용시험을 통해 스킨부스팅 특수관리 효과와 그 효능을 직접 비교·검증했습니다. 이를 시각적으로 구현하기 위해 피부관리와 연구 도구를 모티프로 디자인했습니다.
연구 장비의 미학을 광고 디자인에 담았습니다. 주성분인 PDRN H.A.™ 물광액티브를 중심으로 실린더 구조 안에 제품을 배치했습니다. 여기에 메탈릭 실버 컬러, 정제된 화이트 라이트를 활용해 ‘특수관리급 물광 세럼’ 메시지를 명확히 했습니다. 아이오페가 약속하는 눈에 보이는 피부 개선을 직관적으로 느낄 수 있도록 표현했습니다. 소비자가 효능을 직관적으로 확인할 수 있도록 구성한 캠페인이라는 평가를 받고 있습니다.
아이오페 ‘XMD 스템3 클리니컬 리커버리 세럼’은 아이오페의 성분 연구와 기술력을 집약한 제품입니다. 아이오페만의 독자 기술인 PDRN H.A.™ 복합체를 미세입자로 쪼개 92.3% 고함량을 적용, 피부 표피 전 층에 침투하도록 설계했습니다. 그 결과 수분 볼륨 20.6% 증대, 모공 플럼핑 39.4% 개선 등 피부 장벽 강화, 탄력 개선 등 피부 컨디션 회복과 물광 피부 구현에 탁월한 효과를 보였습니다.
앞으로도 아이오페는 인체적용시험 데이터와 과학적 검증을 바탕으로 고객에게 확실한 스킨케어 경험을 선사하겠습니다. 감사합니다.
