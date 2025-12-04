해동없이 즐기는 초간편 국물요리 강점 강조
[2025 국민광고대상-식음료 부문 최우수상] 대상
2025년 청정원 호밍스 캠페인은 ‘당신이 알아주는 맛’을 핵심 메시지로, 소비자들이 일상 속에서 진짜 맛의 가치를 느낄 수 있도록 기획됐습니다. 세련되고 밝은 건강미를 지닌 배우 이민정과 음식 전문성이 돋보이는 미식 유튜버 겸 방송인 입짧은햇님을 모델로 선정해, 호밍스만의 정교하게 완성된 차별화된 제품 가치를 직관적으로 전달하고자 했습니다.
이번 캠페인은 최근 출시한 ‘초간편 국물요리’ 8종을 중심으로 진행됐습니다. 집에서도 ‘1인 1메뉴’로 고품질 국물요리를 간편하게 즐길 수 있음을 강조했습니다. 우거지 된장국, 소고기미역국, 차돌 된장찌개 등 집밥 단골 메뉴를 개인 취향대로 손쉽게 조리할 수 있습니다. 해동 없이 180초 만에 완성되는 간편함과 성인 손바닥 크기의 콤팩트한 패키지로 냉동 보관 편의성을 높였습니다.
광고 영상에서는 이민정이 집에서도 간편하게 즐길 수 있는 ‘초간편 국물요리’의 매력을 보여주고, 입짧은햇님이 ‘묵은지 김치찌개’를 직접 조리하며 실제 인터넷 라이브 방송 같은 연출로 제품 사용 경험을 생동감 있게 전달했습니다.
캠페인에 앞서 ‘전문가의 정교함’을 강조하기 위해 브랜드 비주얼 리뉴얼도 진행했습니다. 기존 BI ‘HOME:ings’의 소문자 ‘ings’를 대문자 ‘HOME:INGS’로 바꾸어 시인성을 높이고, 대표 색상 딥네이비를 중심으로 패키지 시각 요소를 정비해 프리미엄 간편식 브랜드로서 톤앤매너를 강화했습니다. 또 ‘대한민국 No. 1 국물요리’ 메시지를 화이트·옐로 컬러로 강조하고 제품 패키지를 직접 노출해 구매 연결성도 높였습니다.
이번 국민광고대상 최우수상 수상은 이러한 모든 노력의 결실이며, 호밍스의 탁월한 제품력이 인정받았다는 의미입니다. 심사위원단과 청정원 호밍스 캠페인을 응원해 주신 모든 분께 깊이 감사드립니다.
앞으로도 청정원 호밍스는 한층 업그레이드된 매력을 다양한 방식으로 선보이며, 전문가의 정교함이 완성하는 만족스러운 식사 경험을 소비자의 일상 깊숙이 전달할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.
최희영 대상㈜ Brand Campaign 팀장
