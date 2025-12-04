포스코, 국가유공자 등에 로봇 의수·의족 전달
올해 36명 등 총 219명 지원
포스코1%나눔재단은 3일 서울 강남구 포스코센터에서 국가유공자와 현직 소방관·군인 36명에게 로봇 의수·의족 등 첨단보조기구를 전달했다고 밝혔다(사진).
1999년 군 복무 기간 유격 훈련을 받던 중 하반신이 마비된 국가유공자 이지운씨와 군 장갑차 정비작업 중 손 일부를 잃은 김도경 중사가 각각 첨단 휠체어와 로봇 의수를 받았다. 이씨는 “첨단 휠체어 덕에 이동과 활동 제약이 크게 해소돼 사회활동에 큰 도움이 될 것 같다”고 말했다.
2013년 설립된 포스코1%나눔재단은 포스코그룹 3만8000여명 임직원의 기부금과 회사의 매칭그랜트로 운영되는 비영리 공익법인이다. 2020년 국가보훈부와 함께 ‘국가유공자 첨단보조기구 지원 사업’을 시작해 올해까지 모두 219명에게 로봇 의수·의족, 다기능 휠체어, 인공지능 보청기 등을 지원했다.
