시사 전체기사

포스코, 국가유공자 등에 로봇 의수·의족 전달

입력:2025-12-04 01:11
공유하기
글자 크기 조정

올해 36명 등 총 219명 지원


포스코1%나눔재단은 3일 서울 강남구 포스코센터에서 국가유공자와 현직 소방관·군인 36명에게 로봇 의수·의족 등 첨단보조기구를 전달했다고 밝혔다(사진).

1999년 군 복무 기간 유격 훈련을 받던 중 하반신이 마비된 국가유공자 이지운씨와 군 장갑차 정비작업 중 손 일부를 잃은 김도경 중사가 각각 첨단 휠체어와 로봇 의수를 받았다. 이씨는 “첨단 휠체어 덕에 이동과 활동 제약이 크게 해소돼 사회활동에 큰 도움이 될 것 같다”고 말했다.

2013년 설립된 포스코1%나눔재단은 포스코그룹 3만8000여명 임직원의 기부금과 회사의 매칭그랜트로 운영되는 비영리 공익법인이다. 2020년 국가보훈부와 함께 ‘국가유공자 첨단보조기구 지원 사업’을 시작해 올해까지 모두 219명에게 로봇 의수·의족, 다기능 휠체어, 인공지능 보청기 등을 지원했다.

허경구 기자 nine@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
100만 유튜버 납치·살해 미수 사건에 ‘공범’ 있었다
동덕여대 총장 “2029년부터 남녀공학 전환”
“지나가면 20만원” 외부인에 벌금 매긴다는 고덕 아파트
尹, 日인터뷰서 “계엄은 위기상황에 내린 비상사태 선언”
440억원짜리 달걀 어떻게 생겼나…러 황실 보물 경매서 낙찰
“신이 되살릴 줄” 낮잠 자던 모친 살해한 30대 검거
장동혁 “계엄은 의회 폭거 맞서려던 것…하나로 못 뭉친 책임 통감”
쿠팡 전·현직 임원, 정보유출 신고 직전 수십억원대 주식 매도
국민일보 신문구독